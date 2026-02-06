Hombre detenido quita armamento a Carabineros y dispara en comisaría de Cerrillos

Una inusual situación se registró la madrugada de este viernes en la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana, donde un hombre disparó en la 34° Comisaría de Vista Alegre.

El mayor Carlos Espinoza, jefe operativo nocturno, explicó que en horas de la noche un hombre de 21 años de nacionalidad colombiana fue detenido por violencia intrafamiliar y por mantener una orden de detención pendiente por robo con intimidación.

El sujeto estaba siendo trasladado hasta los calabozos de la comisaría antes señalada, cuando se abalanzó hacía el personal policial.

“Se abalanza sobre el personal policial y desarrolla una fuerza bastante desmedida debido al consumo de drogas”, indicó la autoridad policial.

En ese momento, el individuo estaba siendo retenido por tres funcionarios policiales, y a uno de ellos logra quitarle su arma de servicio. Posteriormente, efectúa dos disparos hacia el suelo.

El mayor Espinoza aseguró que el sujeto “en ningún momento se apartó de los funcionarios policiales, sino que en todo momento lo estaban reduciendo”.

En consecuencia, los disparos fueron directo al piso, “ya que él (detenido) no tenía mucha posibilidad de moverse”, indicó el carabinero.

Tras ese hecho, se acercaron más funcionarios policiales al lugar logrando encerrar al individuo.

Espinoza aseguró que “producto de los disparos no hubo lesionados, no hubo carabineros lesionados y tampoco otras personas que estaban al interior del sector de calabozos, otros detenidos”.

El Ministerio Público dispuso el trabajo de peritajes al Departamento OS9, Labocar y Departamento de Asuntos Internos de Carabineros.

Los cargos que se le imputarán al individuo tendrán relación con “maltrato a carabineros, homicidio frustrado a carabineros de servicio y sustracción del armamento”.

Al sujeto además se le agregará un cargo por “intento de incendio”, puesto que al momento de su reducción tomó un encendedor que estaba en un mesón de la comisaría.