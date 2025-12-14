VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hombre queda en riesgo vital tras ser baleado afuera de su casa en Maipú

    Los atacantes se dieron a la fuga después del hecho y todavía no han sido detenidos.

    Por 
    Antonella Cicarelli
    oto referencial: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Durante esta tarde, en el sector de Clotario Blest en la comuna de Maipú, un hombre de 27 años fue abordado por dos sujetos afuera de su casa y recibió un tiro en su abdomen.

    Los victimarios se dieron a la fuga y todavía no han sido detenidos. La Fiscalía de Flagrancia Occidente instruyó diligencias al OS9.

    Actualmente la víctima está recibiendo atención médica en el Hospital El Carmen y se encuentra en riesgo vital.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

    Lee también:

    Más sobre:MaipúRiesgo vitalHospital El CarmenOS9

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Balance Carabineros: 295 mil personas han validado trámite para excusarse de votar

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    Lipigas ingresa denuncia ante Fiscalía y el Servel por envío de mensajes políticos a través de app

    Hombre fue asesinado en plena vía pública en Coronel

    Tohá no descarta sumarse a un eventual gobierno de Jara aunque señala que su aporte lo más probable es que sea “desde otros espacios”

    El aviso de bomba que removió los votos en un local de Valparaíso

    Lo más leído

    1.
    Amplían plazo para excusarse de votar y ya van más de 11 mil trámites en Comisaría Virtual

    Amplían plazo para excusarse de votar y ya van más de 11 mil trámites en Comisaría Virtual

    2.
    INDH se querella por “vejaciones injustas” en caso de carabinero fallecido al interior de COP en Ercilla

    INDH se querella por “vejaciones injustas” en caso de carabinero fallecido al interior de COP en Ercilla

    3.
    Minsal abre sumario: hígado donado por niña de 5 años no llegó a Santiago por falta de avión

    Minsal abre sumario: hígado donado por niña de 5 años no llegó a Santiago por falta de avión

    4.
    Hombre fue asesinado en plena vía pública en Coronel

    Hombre fue asesinado en plena vía pública en Coronel

    5.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El día después del 14-D en el Congreso: varias sesiones de comisión suspendidas y jornada centrada en AC por Simpertigue
    Chile

    El día después del 14-D en el Congreso: varias sesiones de comisión suspendidas y jornada centrada en AC por Simpertigue

    Balance Carabineros: 295 mil personas han validado trámite para excusarse de votar

    Hombre queda en riesgo vital tras ser baleado afuera de su casa en Maipú

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir
    Negocios

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    La advertencia de Almeyda a Gabriel Suazo tras goleada del Sevilla: “Su lesión abrió una puerta que están aprovechando”
    El Deportivo

    La advertencia de Almeyda a Gabriel Suazo tras goleada del Sevilla: “Su lesión abrió una puerta que están aprovechando”

    Sunderland vence a Newcastle en un derbi que se hizo esperar por nueve años y el Manchester City sigue como escolta

    Con el regreso de Alexis Sánchez a la titularidad: el Sevilla aplasta al Oviedo y vuelve a las alegrías en LaLiga

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos
    Mundo

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Tiroteo durante fiesta judía en la playa de Bondi deja al menos a 11 muertos y tensa relación entre Israel y Australia

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas