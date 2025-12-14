Hombre queda en riesgo vital tras ser baleado afuera de su casa en Maipú

Durante esta tarde, en el sector de Clotario Blest en la comuna de Maipú, un hombre de 27 años fue abordado por dos sujetos afuera de su casa y recibió un tiro en su abdomen.

Los victimarios se dieron a la fuga y todavía no han sido detenidos. La Fiscalía de Flagrancia Occidente instruyó diligencias al OS9.

Actualmente la víctima está recibiendo atención médica en el Hospital El Carmen y se encuentra en riesgo vital.

NOTICIA EN DESARROLLO...