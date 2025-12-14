Balacera en las afueras del metro Parque O’Higgins tras robo en farmacia deja un herido y cinco detenidos

Durante la tarde de este sábado se registró una balacera en las afueras de la estación Parque O’Higgins de la Línea 2 del Metro de Santiago, luego de la cual fueron detenidos un hombre y cuatro mujeres, una de las cuales quedó herida y se encuentra internada fuera de peligro en la Posta Central.

El hecho derivó de un robo con intimidación que ocurrió en una farmacia Cruz Verde de avenida José Pedro Alessandri, en la comuna de Ñuñoa.

Tras un llamado telefónico al 133 de la institución, que alertó del asalto en Ñuñoa, personal uniformado llegó el lugar y comenzó un seguimiento controlado del automóvil en que huyeron los asaltantes por la calle José Domingo Cañas, que finalizó en las cercanías del Parque O’Higgins.

Fue en ese lugar, que el vehículo realizó maniobras en reversa, generando un riesgo inminente para los transeúntes y los mismos uniformados, por lo que personal policial hizo uso de su arma de servicio.

“Efectivamente, hubo disparos por parte de los carabineros, con el propósito de evitar otras situaciones. Y a raíz de esto, hay una lesionada que en este momento se encuentra en la Posta Central”, informó el coronel Claudio Rosales, de la Prefectura Santiago Oriente.

Detalló además que “a raíz de esta situación, mantenemos cinco detenidos, de los cuales son cuatro mujeres y un hombre, todos de nacionalidad chilena”.

Todos los detenidos son mayores de edad, algunos de los cuales mantienen antecedentes policiales y órdenes de detención vigentes por diversos delitos. Fueron individualizados como S.S.M.C., 28 años; Y.A.M.C., 21 años; B.A.M.M., 26 años; .N.A.M.M., 25 años y C.A.C.C., de 27 años.

Los antisociales quedaron a disposición del Ministerio Público mientras la Fiscalía determinó que el trabajo de investigación en el sitio del suceso fuera realizado por el personal especializado de la LABOCAR y del OS9 de Carabineros.