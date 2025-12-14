Hombre fue asesinado en plena vía pública en Coronel

Un hombre de 33 años fue asesinado la tarde de este sábado en plena vía pública en la comuna de Coronel , Región del Biobío, a metros de una plaza, luego de recibir múltiples disparos en la cabeza y el tórax.

El hecho ocurrió cerca del mediodía en el sector Villa Los Jardines. Según información preliminar, la víctima habría participado previamente en una riña y, al intentar huir hacia una vivienda, fue alcanzada por desconocidos que le dispararon en al menos cinco ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

Hasta el sitio del suceso llegó personal de Carabineros, quienes acordonaron el área, mientras que el Ministerio Público y el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) instruyeron las diligencias a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), indicó la fiscal de Coronel, Carolina Molina.

Sobre el avance de la investigación, el subprefecto Enrique Guzmán Vera, jefe de la Brigada de Homicidios Concepción, señaló que detectives de dicha unidad, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y con apoyo de la Brigada de Investigación Criminal de Coronel, se encuentran realizando diversas diligencias por el homicidio con arma de fuego de un hombre de 33 años, ocurrido en la vía pública del sector Los Jardines.

Hombre es asesinado en plena vía pública en Coronel

El jefe policial detalló que, de acuerdo con lo establecido hasta ahora, “la víctima, cerca de las 12:45 horas, mientras transitaba por la población Los Jardines, habría sido abordada por un sujeto desconocido, quien, premunido con un arma de fuego, le disparó en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar”.

Guzmán agregó que las diligencias continúan en desarrollo con el objetivo de establecer la dinámica del hecho, los motivos y circunstancias del homicidio, así como la identidad del responsable.

El crimen, registrado en el pasaje Isabel Riquelme, a pasos de una plaza, generó preocupación entre los vecinos del sector, quienes alertaron sobre la reiteración de disparos, peleas y la presencia de venta de drogas en la zona.

Horas después, la víctima fue identificada como Cristián Estuardo Campos, de 33 años, quien mantenía antecedentes por robo con intimidación, infracciones a la ley de armas y drogas, además de una condena por robo en lugar no habitado. Al momento de su muerte, registraba una causa vigente por la Ley 20.000 de drogas y se encontraba bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Este corresponde al homicidio número 95 registrado en lo que va del año en la Región del Biobío. Hasta ahora, no se reportan personas detenidas.