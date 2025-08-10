Hombre en situación de calle habría sido asesinado en Iquique: tenía múltiples lesiones cortopenetrantes en su pecho

Un hombre fue asesinado la madrugada de este domingo en la intersección de las calles 21 de mayo con San Martín en Iquique, Región de Tarapacá.

De forma preliminar, el subprefecto Christián Sayago, jefe de la BH de Iquique, detalló que se trataría presuntamente de un hombre venezolano, quien habría sido agredido con algún arma cortante.

Desde la Fiscalía de Tarapacá señalaron que la víctima se trataría de un hombre en situación de calle, que habría quedado gravemente herido tras el ataque.

A pesar de ser atendido por personal del SAMU, finalmente falleció alrededor de las 10:35 horas debido a las múltiples lesiones cortopenetrantes que tenía en su pecho. También tenía contusiones en su rostro

La Fiscalía Regional de Tarapacá envió al lugar miembros del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). El fiscal Carlos González lidera las diligencias investigativas junto a la Brigada de Homicidios de la PDI de Iquique.

Todavía se estarían realizando pericias en el lugar para recabar mayores antecedentes sobre el delito.