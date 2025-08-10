Tres jóvenes son rescatados tras ser arrastrados en el río Aconcagua

Durante la madrugada de este domingo, tres jóvenes que practicaban kayak fueron rescatados en Concón tras ser arrastrados por el río Aconcagua de la región de Valparaíso.

De acuerdo a los Bomberos de Concón, se realizó una intensa búsqueda que comenzó a las 20:30 horas del sábado 9 y se extendió pasada la medianoche.

Gracias a la búsqueda, “se logró rescatar en buenas condiciones a tres personas que se encontraban aisladas y atrapadas por una fuerte corriente del Río Aconcagua en Concón”.

Créditos: Instagram

“En el operativo participamos con el despliegue de todas nuestras unidades U-61, U-62 y U-63, junto a la Policía Marítima, Carabineros, el Servicio de Atención Médico de Urgencia (SAMU), Botes Salvavidas de Valparaíso, Bomberos de Quintero, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) Concón y la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de Concón”, comunicaron en redes.

En redes sociales, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, constató que “siendo las 23:20 les quiero comentar que los tres jóvenes fueron encontrados y en este minuto se están rescatando. Están en pleno proceso de rescate y están en muy buenas condiciones”.

Sumó que “en algunos minutos se perdió el contacto con ellos, pero a través de la búsqueda con drones y con el apoyo de Bomberos se logró dar con el paradero de estos tres jóvenes en la rivera del río”.

“Hacemos el llamado al cuidado, a la responsabilidad. Es bueno acá para hacer deporte en la playa, pero siempre tiene que ser con medidas de protección, con seguridad y no ir más allá de lo permitido”, enfatizó el alcalde.