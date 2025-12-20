Hombre es asesinado a tiros en plena vía pública de La Pintana

ECOH investiga homicidio ocurrido en la vía pública de La Pintana.

Esta tarde, quedó al descubierto otro hecho de sangre, luego de que se reportara que un hombre de nacionalidad extranjera fue atacado con múltiples disparos, en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con la información policial, el homicidio ocurrió en el pasaje Diego Barros Arana, en la Población Santo Tomás, donde la víctima fue atacada a balazos por razones desconocidas.

El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Rodrigo Mena, señaló que “en horas de la tarde se encontró el cuerpo de una persona, que no está identificada todavía, al parecer sería una persona extranjera”.

“Esta persona fue encontrada en la vía pública con múltiples impactos de bala”, agregó Mena

Debido a lo anterior, el Ministerio Público instruyó el trabajo del OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

Respecto de la víctima, Mena señaló que es un hombre de entre 30 y 40 años de edad y se continúa trabajando en su identificación.

De momento, no se han reportado personas detenidas por este crimen.