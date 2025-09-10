Hombre es asesinado dentro de su vehículo en Peñalolén: disparos se efectuaron a metros de una feria

Una trágica situación se registró cerca del mediodía en la comuna de Peñalolén, donde un hombre que transitaba en su vehículo falleció tras ser atacado a disparos por un par de sujetos.

El hecho ocurrió en calle Los Molineros, cerca de una feria libre. De hecho, las personas que se encontraban en el sector comercial dieron aviso a Carabineros de lo ocurrido.

El fiscal ECOH Leonardo Tapia explicó que en el lugar se encontró evidencia de al menos ocho disparos que habrían sido perpetrados en el sector.

Sobre los hechos, detalló que “cerca del mediodía dos sujetos que transitaban a pie abordaron a este vehículo en que se transportaba la víctima, por el lado del piloto efectuaron una gran cantidad de disparos causándole la muerte en el lugar" .

El persecutor indicó que esta situación significó un “peligro evidente para el resto de personas que se encontraban en el lugar”.

“De hecho, parte de los impactos que tenían el propósito de causarle la muerte a la víctima también resultaron en otros vehículos causándoles daños”, sostuvo.

La víctima fatal se trata de una persona chilena de 36 años y “tiene algunos antecedentes contra la propiedad, principalmente”, indicó Tapia.

El subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios explicó que se están efectuando las pericias tendientes a esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este homicidio.