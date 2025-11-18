Hombre muere tras ser baleado por Carabineros durante operativo por violencia intrafamiliar en Ovalle

Un operativo policial a raíz de una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) terminó con un trágico desenlace luego de que un hombre fuera abatido a disparos por efectivos de Carabineros, en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo.

El suceso se registró a eso de las 14.00 horas de este lunes, cuando el personal policial fue requerido en la población Ariztía, tras recibir la denuncia por violencia doméstica.

De acuerdo con la información preliminar, al llegar al domicilio los funcionarios fueron enfrentados por el implicado, el que habría intentado atacarlos con un cuchillo carnicero.

Ante el riesgo inminente, uno de los uniformados hizo uso de su arma de servicio, efectuando disparos que impactaron en el agresor.

El hombre herido fue trasladado de inmediato por los propios carabineros hasta el Hospital Provincial de Ovalle, donde ingresó a la Unidad de Urgencias en estado crítico. Minutos más tarde, se informó que falleció pese a los esfuerzos médicos.

Como ocurre en todos los casos en que Carabineros hace uso de su arma de fuego, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, y se espera que el ente persecutor instruya diligencias a personal policial especializado para esclarecer las circunstancias del hecho.