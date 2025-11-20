Homicidio calificado: condenan a 16 y 10 años de cárcel a exmarinos que propinaron mortal golpiza a Milton Domínguez

En 2023, en vísperas del desfile de conmemoración del 21 de Mayo, Milton Domínguez falleció en el Hospital de Iquique a causa de un traumatismo craneoencefálico cerrado, compatible con golpe con objeto contundente.

Domínguez, un migrante colombiano de 61 años que tenía solo una pierna y vivía en las calles, fue atacado por personal de la Armada, de dotación de la Fragata Cochrane, el viernes 19 de mayo de 2023, cerca de las 5.00 horas, en la intersección de calles Bolívar con Ramírez.

Este jueves, dos exmarinos fueron condenados como autores del delito de homicidio calificado a las penas de 16 años y 10 años y un día de presidio, respectivamente, acusados por la Fiscalía de Iquique por el crimen.

“Estamos conformes con las penas otorgadas por el tribunal considerando que ambos acusados tenían irreprochable conducta anterior, pero también teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y las acciones desarrolladas por cada uno”, sostuvo el fiscal de delitos violentos a cargo de este caso, Francisco Almazán.

En el juicio se dio por acreditado que el día de los hechos, los acusados, junto a otros dos funcionarios de la Armada, en comisión de servicio y en condición de franco, sostuvieron una discusión con la víctima, que se desplazaba con ayuda de dos muletas.

En ese contexto, uno de ellos lo empujó para que cayera al suelo, luego el acusado S.P.N. actuando sobre seguro lo agredió con las muletas y con golpes de pie en su cabeza y cuerpo, golpeándolo también en la cabeza otros de los sujetos que lo acompañaban, mientras que el acusado C.G.S. lo golpeó con un cinturón en la parte superior del cuerpo.

La víctima resultó con múltiples fracturas y fue posteriormente trasladada al Hospital Regional de Iquique, donde falleció en la mañana de ese día como consecuencia de la golpiza.

En el juicio el fiscal Almazán presentó los testimonios de testigos, de funcionarios de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI que realizaron las diligencias investigativas, y del perito del Servicio Médico Legal que confirmó la causa de muerte.

El acusado de iniciales S.P.N. fue condenado a 16 años de presidio y C.G.S. a 10 años y un día de presidio. Ambos deberán cumplir las penas en forma efectiva.