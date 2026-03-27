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    Homicidio en colegio de Calama: Fiscalía afirma que joven de 18 años agredió primero a inspectora, luego a paradocente y alumnos

    Desde el Ministerio Público confirmaron el hallazgo de un artefacto configurado como una bomba simulada, sin material explosivo.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Estudiante del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta asesina a inspectora del colegio y agrede a otra inspectora y 3 alumnos del colegio Pedro Tapia/Aton Chile Calama, March 27, 2026 A student at the Instituto Obispo Silva Lezaeta school murdered a school inspector and assaulted another inspector and three students. Pedro Tapia/Aton Chile PEDRO TAPIA/ATON CHILE

    La Fiscalía Regional de Antofagasta se refirió a la situación registrada en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un estudiante de 18 años sacó un arma blanca, hiriendo a una inspectora, provocando su muerte y posteriormente lesionando a cuatro personas más.

    Según detalló el fiscal regional, Juan Castro Bekios, los hechos ocurrieron cerca de las 10.30 horas, cuando un alumno de cuarto medio “habría en primer lugar agredido con un arma cortopunzante a una inspectora de dicho establecimiento, lesiones que lamentablemente provocaron su fallecimiento”.

    Tras ello, el joven agredió a un paradocente que se acercó a auxiliar a la primera víctima, resultando herida de gravedad.

    “Posterior a ello, se habrían desarrollado otras agresiones unos metros más allá del primer lugar de los hechos donde agrede al menos a tres menores de edad del mismo establecimiento educacional, uno de ellos con lesiones de gravedad”, planteó el persecutor.

    En esa línea, el fiscal Castro informó el estado de los lesionados, señalando que “nos encontramos con dos personas que se encuentran bastante graves, la personal paradocente, uno de los alumnos del colegio, y tenemos otras dos menores de edad que no se encuentran en la misma situación de gravedad, pero que también están siendo todos atendidos en hospitales de la comuna de Calama”.

    Por su parte, el agresor fue contenido y retenido por docentes del mismo colegio hasta la llegada de personal de Carabineros, quienes procedieron a su detención y al aislamiento del sitio del suceso.

    Durante el procedimiento, se estableció que el imputado portaba dos mochilas. En una de ellas se encontró un artefacto configurado como una bomba simulada, sin material explosivo, que contenía un mensaje de burla, motivo por el cual se solicitó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros para descartar cualquier riesgo.

    “Él (agresor) va a ser puesto a disposición el día de mañana ante el Tribunal de Garantía de Calama para su respectiva audiencia de control de detención, toda vez que él fue detenido en situación de flagrancia”, mencionó el persecutor.

    La investigación está siendo liderada por la Brigada de Homicidios de la PDI, con apoyo de equipos especializados y atención a víctimas.

    Más sobre:CalamaFiscalíaInstituto Obispo Silva LezaetaJuan Castro Bekios

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