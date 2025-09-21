Muerte de joven en fonda de Puchuncaví: amplían detención de funcionario de la PDI involucrado

Este domingo en la madrugada en una fonda de Puchuncaví, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) de franco le disparó a un sujeto que lo había agredido con un arma blanca. El hombre falleció por el disparo.

De acuerdo a la Fiscalía, el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero solicitó la ampliación hasta el día miércoles 24 de su detención.

El fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, explicó que “hoy, pasada la medianoche en una fonda de Puchuncaví, una persona que corresponde a un detective, fue atacado por una persona, al parecer, con un cuchillo”.

“Le dejó un corte en uno de sus hombros. El detective andaba con su arma personal, con la cual disparó a esta persona para defenderse. Con eso, le provocó la muerte en el lugar”, informó.

A raíz de estos hechos, “posteriormente él se presenta ante Carabineros de Puchuncaví dando cuenta de los antecedentes y de los hechos que había cometido. Así, se realizó su detención, la cual se concretó hoy en el Juzgado de Garantía de Quintero“, comentó.

El fiscal destacó que “se dispuso por parte de la Fiscalía diversas diligencias por parte de la sección O.S.9 de Carabineros y del Laboratorio de Criminalística (Labocar). Esto para poder contar con más antecedentes a fin de establecer bien la forma en la que ocurrieron estos hechos".