    Nacional

    Homicidio en Quilicura: hombre muere tras recibir múltiples disparos

    La víctima, corresponde a un ciudadano chileno de 43 años.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un hombre murió durante la noche del lunes tras recibir múltiples disparos en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

    Según dio a conocer el equipo ECOH de la fiscalía, la víctima corresponde a un ciudadano chileno de 43 años.

    De acuerdo a información preliminar, los hechos se originaron alrededor de las 22:00 horas, cuando por motivos que se investigan la víctima fue abordada por desconocidos que dispararon en reiteradas ocasiones en su contra.

    Tras esto fue trasladada hasta el SAPU Rodrigo Rojas de Negri, donde se confirmó su fallecimiento a raíz de la gravedad de las heridas.

    El fiscal ECOH, Francisco Lanas, explicó que “en el trabajo del sitio de suceso se pudo establecer que esta persona fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, realizando disparos a corta distancia los cuales le causaron los muertos antes del ingreso al SAPU".

    El caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y el equipo ECOH de la Fiscalía y según detalló el comisario de la BH Marcelo Navarro, “en estos momentos el personal policial se encuentra abocado a la toma de declaraciones de testigos del hecho, como asimismo el levantamiento de cámaras y entrevistas de testigos. Por otra parte, también se está analizando el cadáver a fin de establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos”.

