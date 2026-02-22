Homicidio en San Bernardo: atacante persiguió y remató a la víctima dentro de su domicilio

Un violento homicidio se registró durante la tarde de este martes en la comuna de San Bernardo, al sur de la Región Metropolitana, luego de que un hombre fuera baleado en la vía pública y posteriormente perseguido hasta el interior de su domicilio, donde fue ejecutado por el atacante.

De acuerdo con lo informado por el comisario Ricardo Acuña, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, los antecedentes preliminares indican que la víctima se encontraba abordando una motocicleta cuando el atacante descendió de un vehículo y le efectuó al menos cuatro disparos.

Según detalló el oficial, la víctima intentó refugiarse en su domicilio, pero el agresor lo siguió hasta el interior del inmueble y volvió a dispararle, impactándolo en al menos otras dos oportunidades, lo que finalmente provocó su muerte.

“La dinámica más o menos ya está establecida, pero todavía se está tratando de determinar el móvil del hecho”, precisó Acuña.

El comisario agregó que en el sitio del suceso se está levantando evidencia balística, además de analizar cámaras de seguridad públicas y privadas del sector.

Asimismo, indicó que existirían testigos en el exterior del domicilio, cuyos relatos están siendo recopilados por los equipos investigadores.

En paralelo, el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Claudio Astica, explicó que los hechos habrían ocurrido cerca de las 14.00 horas en calle 1° de Mayo, en la intersección con Diego Portales, cuando la víctima -un hombre chileno de aproximadamente 33 años- se desplazaba en su motocicleta.

“El copiloto de un vehículo descendió armado y disparó en reiteradas ocasiones en la vía pública contra la víctima, quien huyó hacia su domicilio. El imputado lo siguió y lo remató dentro de la vivienda, causando su fallecimiento”, señaló el persecutor, confirmando que al menos cuatro impactos balísticos quedaron al interior del sitio del suceso.

Respecto del posible trasfondo del crimen, el fiscal Astica indicó que una de las hipótesis que se investiga es un eventual ajuste de cuentas, aunque recalcó que todas las líneas investigativas siguen abiertas. También confirmó que la víctima mantenía antecedentes penales, antecedente que será considerado en el desarrollo de la investigación.

Las diligencias continúan a cargo de la PDI y la Fiscalía ECOH, con el objetivo de identificar al o los autores del homicidio, establecer el móvil exacto del ataque y determinar la participación de terceros en este violento hecho que conmocionó a vecinos del sector.