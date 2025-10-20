Homicidio en San Bernardo: hombre fallece tras ser baleado en plena vía pública

Un hombre perdió la vida en la comuna de San bernardo luego de ser baleado por desconocidos en plena vía pública.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:45 horas, cuando la víctima, que se encontraba junto a un amigo en un vehículo, descienden en calle la Vara con Panamericana, donde son atacados por desconocidos.

Según detalló la fiscal ECOH, Claudia España, “aparecen cuatro sujetos y uno de ellos comienza a disparar reiteradamente en contra de la víctima, hiriéndolo en la cabeza con uno de estos disparos, siendo socorrido por su amigo y trasladado al Hospital del Pino en la comuna de San Bernardo, donde fallece en el lugar”.

La víctima corresponde a un hombre, mayor de edad y por el momento no hay antecedentes de que pertenezca a una banda o se trate de un ajuste de cuentas.

Respecto a los atacantes, la fiscal señaló que “de acuerdo a la información entregada por carabineros habrían llegado a pie y habría uno de ellos habría disparado directamente contra la víctima”.

La víctima, de acuerdo a la declaración de vecinos, habría llegado hasta el lugar con el fin de reunirse con una persona.

Personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI se encuentran investigando con el fin de esclarecer los hechos.