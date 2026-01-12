Homicidio en Santiago: hombre fallece apuñalado en un cité

La mañana de este lunes Carabineros acudió hasta un cité de la comuna de Santiago tras ser alertados del homicidio de un hombre en el lugar.

Según informó el capitán Stephan Stewart, de la 4° comisaría Santiago, los funcionarios fueron alertados de la situación a las 6.30 de la mañana por la propietaria del inmueble, ubicado en Juan Vicuña con Victoria.

La autoridad policial informó que en el lugar “dos personas se encontraban discutiendo y una persona atacó a la otra con un arma cortopunzante“.

De esa forma, un hombre de 66 años falleció en el inmueble. Según precisó el capitán Stewart, la víctima “tendría antecedentes penales”.

Cuando personal policial llegó al recinto, se percató que el victimario permanecía en un lugar, por lo que fue detenido y trasladado hasta la 4° Comisaría.

El presunto agresor se trata de un hombre de 44 años que “mantenía antecedentes policiales anteriores”, según indicó Stewart.

De momento, los equipos policiales se encuentran realizando las pericias tendientes a esclarecer el caso.