Homicidio en Santiago: persona muere tras ser baleada cuando iba a llegando a su domicilio

Una persona fue asesinada durante la madrugada de este jueves, mientras iba llegado a su domicilio en la comuna de Santiago.

Los hechos se registraron alrededor de las dos de la madrugada, cuando la víctima fue abordada por un sujeto que se trasladaba en bicicleta, quien por causas que se investigan disparó en su contra.

Según detalló el fiscal Jorge Cáceres de la Fiscalía ECOH, “venía, al parecer, llegando a su inmueble y en ese momento es abordado por una persona que un momento antes se movilizaba en bicicleta y posterior a esto recibe una herida por arma de fuego y esta le causa la muerte”.

Según fue dado a conocer, la víctima corresponde a una persona de nacionalidad chilena de 27 años, estudiante universitario, el cual no tendría ninguna condena anterior.

Por el momento se desconocen las causas del hecho.

“Se está trabajando en el lugar, buscando cámaras, posibles testigos, para respecto de recabar la mayor cantidad de antecedentes y determinar si efectivamente esto se trata de un ajuste de cuentas o de un homicidio que tenga otras características o eventualmente también podría ser un asalto”, señaló el fiscal.