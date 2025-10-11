Homicidio en Victoria: víctima fue apuñalada con un arma blanca

Un hombre falleció la noche de este viernes tras recibir tres heridas con arma blanca en distintas partes del cuerpo en la ciudad de Victoria, Región de La Araucanía.

Según informó Carabineros, alrededor de las 22:15 horas, el Cenco Malleco reportó la presencia de una persona lesionada en calle San Martín, frente al número 76. Personal policial se constituyó en el lugar minutos después, pero se indicó que el lesionado ya había sido trasladado por Samu hasta el Hospital de Victoria.

En el centro de salud, el personal médico indicó que la víctima se encontraba en riesgo vital, por lo que se desplegó un resguardo policial mientras se evaluaba su estado. Cerca de las 23:00 horas, el hospital confirmó el fallecimiento del hombre debido a la gravedad de las heridas.

Según los antecedentes recabados, el fallecido registraba antecedentes penales y mantenía una orden de detención vigente por tráfico en pequeñas cantidades.

El fiscal a cargo dispuso el resguardo del sitio del suceso por parte de Carabineros y la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para llevar adelante las investigaciones correspondientes.