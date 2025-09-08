Horror en Lampa: banda irrumpió en una casa y dio a muerte a un joven para llevarse dos celulares

La Brigada de Homicidios y la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte de la Policía de Investigaciones realizan acciones para individualizar y detener a los responsables del crimen que afectó a una familia en un barrio residencial de la calle Los tres morros de Lampa la madrugada de este lunes.

Los afectados fueron una mujer que realiza servicios de pastelería y sus dos hijos. Los amarraron y los golpearon. El menor de ellos, de 34 años, además fue baleado y terminó falleciendo en un servicio de salud cercano.

La banda sustrajo dos teléfonos celulares del inmueble y escapó.

Poco después de las 3.00 horas en el barrio fueron alertados de lo que había ocurrido.

“Tiene un hijo mayor y él tiene TEA. A él le pegaron, le hicieron una herida en la frente y al otro le dispararon en la parte de ingle”, contó una de las vecinas en entrevista en CHV.

Serían cinco los sujetos que irrumpieron en el inmueble y escaparon con teléfonos celulares. Serían chilenos y menores de edad.

Personal de Carabineros trasladó al joven a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia.

La familia cuestiona que murió desangrado en un lugar que no estaba equipado para atenderlo.

El subprefecto René Quintanilla, jefe de la BIRO Centro Norte de la PDI, relató que los ladrones ingresan por una ventana.

“Comienzan a registrar y una vez que están en el interior, los afectados, bueno, se percatan de esto, de lo sucedido, oponen resistencia al robo y provocan que uno de los sujetos que estaban en el interior del lugar, realice dos disparos, uno de ellos hiere a una de las víctimas, la que le ocasiona la muerte”, explicó el subprefecto.

La banda se desplazaba en un vehículo de color blanco.

Equipos especializados de la PDI están realizando pericias en el interior del inmueble y trabajando en el exterior para recoger las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay en el lugar.

“Yo los vi cuando entraron a mi casa”

“Yo los vi cuando entraron a mi casa, me levanté, estaban en la escala y yo bromeando porque creía que eran amigos de Huguito, dije ¡Oye! ¿Por qué andan metiendo bulla? Y ahí dos me tomaron, me llevaron a mi pieza, me apuntaron con la pistola”, relató Bárbara, la madre afectada en declaraciones a Contigo en la Mañana.

“Los otros cuatro se fueron inmediatamente a la pieza de mi hijo que tenía mala la chapa e hicieron tira la puerta de mi hijo Paolo, que tiene discapacidad, el mayor. A mí me toman dos que estaban en mi pieza conmigo, me abrazó uno por atrás y el otro me apuntaba pidiéndome joyas, pidiéndome plata, pidiéndome cosas y yo le dije que no le hiciera daño a mi hijo, por favor. Y después cuando sentí el balazo me soltaron”, contó la mujer.