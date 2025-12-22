Iba desde Bolivia a España: incautan carga de casi 20 toneladas de madera impregnada con cocaína en puerto de Arica

En el marco de un trabajo liderado por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía de Arica, la Policía Marítima de la Armada logró detectar una carga de casi 20 tonelada de madera impregnada con clorhidrato de cocaína.

La operación, denominada Mercurius, contó también con apoyo de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI Arica y al Servicio Nacional de Aduanas.

Labores de análisis de riesgo, inteligencia marítima y control portuario efectuadas por el Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas (Dipolmar), dieron origen a la indagatoria.

En el marco de esas labores fueron detectadas irregularidades documentales y patrones logísticos asociados al tráfico ilícito de drogas mediante métodos no convencionales, explicaron desde el Ministerio Público.

De esta forma, se levantaron las alertas por un cargamento de aproximadamente 19,5 toneladas de madera, distribuidas en nueve pallets, proveniente de Bolivia y con destino a Barcelona, España.

Canes especializados de la Policía Marítima y de Aduanas alertaron positivamente sobre la carga, pese a que las pruebas preliminares no resultaron concluyentes.

Posteriormente, por instrucción de la Fiscalía de Arica, se desarrolló un proceso de peritaje científico especializado, a cargo del Servicio de Salud de Arica, que confirmó, el pasado 18 de diciembre, que la madera de la especie tajibo se encontraba impregnada con clorhidrato de cocaína.

Diligencias investigativas posteriores por parte de la brigada especializada de la PDI, complementaron esa confirmación.

Los análisis apuntan a que la carga constituye sobre 700 kilos de droga, cifra que podría aumentar dado que se debe proceder a intervenir cada unidad de madera.

“Ya habíamos tenido embarques con madera, pero no con las características de este contenedor en particular. Es novedoso, porque es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces, es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína, y eso es para dificultar efectivamente el trabajo de nuestros fiscalizadores. Por ello acá, tanto por el ojo de nuestros analistas de las distintas instituciones, como también por los canes que participaron acá y que tuvieron un rol primordial, es que se pudo determinar que aquí había efectivamente cocaína”, indicó el fiscal regional Mario Carrera Guerrero, en un punto de prensa en el que se informó del hallazgo.

Por su parte, el comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval, contralmirante Fernando Méndez Cañas, planteó que “Chile depende del mar, el 95% de la carga entra y sale por el mar y eso, si bien es una oportunidad para Chile para comunicarse con el mundo, también es una oportunidad para el narcotráfico para buscar nuevas formas de poder traficar drogas”.

“Aquí hubo una comunicación fuerte entre las diferentes instituciones que participaron, dirigidos por la Fiscalía, el Servicio de Salud, Aduanas, PDI y la Armada que fue la que detectó esto, para poder adelantarnos, y además permitir que los puertos de Chile sigan seguros para proteger el comercio que tanto nos beneficia a todos”, destacó.