Nacional

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Individuo, ya en prisión preventiva, atacó a la víctima con una piedra en la cabeza, lo que provocó su muerte. El testimonio de testigos fue clave para lograr su identificación.

Rodrigo Gómez S. 
Rodrigo Gómez S.
Crime de junior en Peñalolén remece a su familia.

El sujeto que atacó brutalmente por la espalda y con una piedra a un hombre adulto para robarle sus especies, se encuentra identificado y en prisión preventiva, luego de las diligencias desarrolladas por el OS-9 de Carabineros, tras el hecho ocurrido en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.

El caso se remonta a marzo pasado, cuando Víctor Hugo Sandoval (57) transitaba por la avenida Egaña, en la referida comuna, cerca de su lugar de trabajo. En ese momento fue agredido por un desconocido quien, por la espalda, lo golpeó con una piedra en su cabeza para sustraer sus especies. Producto de las lesiones causadas la víctima falleció posteriormente en el Hospital Luis Tisné.

A cinco meses del hecho, el sujeto fue detenido y desde la Fiscalía Metropolitana Oriente, informaron que fue formalizado por el delito de robo con homicidio y quedó en prisión preventiva.

La fiscal (s) de La Florida, Peñalolén y Macul, Daniela Martínez, detalló que, tras las diligencias policiales, se puedo obtener el registro de cámaras del lugar donde trabajaba la víctima, las que dieron cuenta de la dinámica del robo.

“Luego se levantan distintas cámaras del sector, que nos dan el recorrido que hizo el imputado, tanto para llegar al lugar de los hechos, como para su huida. Además del levantamiento de cámaras, se toma declaración a testigos, con declaraciones determinantes”, señaló la fiscal Martínez.

Entre los testimonios recogidos, una vecina del sector señaló que el acusado ingresó a un local comercial, donde solicitó una aguja para extraer el chip desde un celular, el que aparentemente era de la víctima. Además, otra declaración lo vinculó como repartidor de una tienda de retail.

“Con esta información el Ministerio Público instruye a la empresa de retail que dé cuenta de la empresa que realizó el delivery a dicha testigo y es así que tomamos declaración al dueño de esta última y nos dio cuenta de los trabajadores que ese día hicieron el despacho. Dentro de ellos se encontraba el peoneta, que lo identifica como la persona que aparece en los videos, lo reconoce, nos da el nombre y nos dice que lo conoce desde pequeño y que por ello le dio trabajo”, agregó la fiscal Martínez respecto a cómo se logró identificar al imputado.

Con la identificación, se pudo determinar que el acusado ya había pasado por centros penitenciarios, lo que también permitió acceder a las características físicas del hombre y a que tenía un tatuaje en su cuello.

“Esto se coteja con las imágenes que teníamos y en específico con las de un bus de locomoción colectiva que toma el imputado y se puede corroborar que es la misma persona”, agregó la persecutora.

Con la información disponible se logró ubicar que el sujeto se mantenía en prisión preventiva por una causa de la misma Fiscalía Oriente, vinculado a una causa de violencia intrafamiliar, tras lo cual se solicitó la audiencia de formalización por robo con homicidio, la que ocurrió a inicios de septiembre.

Allí se solicitó la prisión preventiva del sujeto, lo que fue acogido. Se estableció un plazo de investigación de 90 días.

