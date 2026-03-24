Ignacio Malig vuelve a la dirección nacional de la Conadi

El Presidente José Antonio Kast nombró al abogado Ignacio Malig como director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

“En un momento cuando el orden y la transparencia son vitales, la urgencia con la que se debe trabajar requiere de conocimiento en temas indígenas y administrativos, en lo que espero pueda aportar con mi experiencia en la institución”, manifestó la nueva autoridad que comenzará a ejercer sus funciones de manera inmediata.

Malig ya estuvo en el cargo entre junio de 2019 y mayo de 2022. El profesional fue nombrado por el Sistema de Alta Dirección Pública durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y la administración de Gabriel Boric le solicitó la renuncia.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social destacaron que, en su anterior periodo, Malig se desempeñó como representante del Estado ante el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y fue expositor del Estado de Chile ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en Ginebra, Suiza.

“Cuando fui director nacional, trabajé en conjunto con cientos de comunidades y asociaciones indígenas en todo el país y de los 11 pueblos indígenas, en momentos tan difíciles como la pandemia”, destacó el nuevo director de la Conadi.

Malig es abogado de la Universidad de La Frontera, con un MBA en alta gerencia pública, de la misma casa de estudios. Cuenta con una trayectoria laboral de 17 años, y entre los cargos que ha ejercido en el sector público se cuentan también su desempeño como secretario regional ministerial (seremi) de La Araucanía, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2018-2019), jefe de gabinete de la Conadi (2010-2014), y fiscal de subvenciones del Ministerio de Educación.

Además, se ha desempeñado en el ámbito académico y el sector privado, destacando en asesorías en materia indígena y procesos de diálogo y consulta.