    Nacional

    Imputado por asesinato y violación de Valentina Alarcón arriesga cadena perpetua

    El sujeto, de nacionalidad chilena, apodado como “el Colombia”, fue formalizado este jueves por los delitos de femicidio con violación y robo con homicidio. La joven de 26 años fue encontrada semidesnuda y amarrada.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    La georreferenciación del teléfono celular de Valentina Alarcón fue clave para que la Policía de Investigaciones (PDI) encontrara su cuerpo. Fue el 25 de octubre cuando la familia de la joven reportó su desaparición, luego de que saliera de su casa en la comuna de Puente Alto, sin conocer el motivo.

    Con la detección del GPS del teléfono, los policías llegaron hasta el domicilio de una mujer que señaló que su pareja se lo había regalado. Por su lado, este individuo dijo que lo había comprado por $ 10 mil a un sujeto de nombre Robinson González (33), apodado “el Colombia”. Fue con estas pistas que los detectives llegaron hasta un domicilio ubicado en El Castillo, donde encontraron los restos de Alarcón: fue hallada semidesnuda, debajo de un colchón y con la cabeza envuelta en una bolsa plástica.

    De acuerdo con conocedores de la investigación, ese día la joven llegó hasta el domicilio del sujeto para comprar drogas, una transacción que ya había hecho antes con el mismo individuo. Allí, una tercera persona (varón) fue testigo de los hechos. En un momento en que el tercer sujeto salió del domicilio, presuntamente a comprar, fue cuando se produjo el ataque sexual del imputado a la mujer, lo que fue presenciado por el otro individuo, que prestó su testimonio a la Fiscalía para identificar a González como el responsable del hecho.

    Así las cosas, el imputado, con afán de ocultar los hechos, al menos en cierta medida, llamó a una mujer para que hiciera aseo en ese domicilio, que no es el suyo, sino que era un punto de venta de drogas. Esta mujer, quien también fue ubicada por los investigadores, señaló que tuvo acceso restringido en la casa y que pudo reconocer manchas de sangre en la casa.

    Formalización

    González, quien también es apodado como “el Cebolla”, fue formalizado este miércoles por los delitos de robo con homicidio y femicidio con violación. En la audiencia, la fiscal Pamela Bustamante, de la Fiscalía Sur, y el fiscal Alfredo Cerri, de ECOH, expusieron que el imputado presenta lesiones atribuibles a la defensa que realizó la mujer ante el ataque del sujeto. Esto también fue testificado por la pareja del sujeto.

    “Desde el minuto que la Fiscalía aplicó el protocolo que tenemos precisamente para una presunta desgracia. Desde el día uno decretamos con la mayor acuciosidad, que es algo que la magistrada destacó hoy, respecto a cómo presentamos el caso de Valentina”, afirmó la fiscal luego de la audiencia.

    “Desde el día uno nunca descartamos ninguna hipótesis de la investigación”, agregó. La persecutora destacó que la georreferenciación fue la que llevó a los policías a El Castillo. “Ahí localizamos a la persona que tenía ese teléfono”, dijo Bustamante.

    Por la forma en que la joven fue encontrada, con una bolsa y amarrada profusamente con un cable, el caso fue tomado también por la Fiscalía ECOH ante la presunción de que se tratara de crimen organizado. El fiscal Cerri señaló que el cuerpo tenía una data de muerte de unas dos semanas: “Estuvo bastante tiempo el cadáver en ese lugar, lo que además generó todo el proceso de descomposición que finalmente también fue entregando antecedentes para poder determinar el lugar”.

    “El caso se tiene que analizar con perspectiva de género porque efectivamente él abusó de la vulnerabilidad de una joven de 26 años, que lamentablemente era drogadicta, pero no tenía por qué matarla, menos violarla. Además, él es corpulento y ella era una joven de contextura disminuida, y estaba disminuida por la droga”, agregó la fiscal.

    Por los delitos imputados, González arriesga una pena de presidio perpetuo. El tribunal decretó 180 días de investigación. Quedó en prisión preventiva en Santiago 1.

    Más sobre:Valentina AlarcónLa PintanaFiscalía Metropolitana Sur

    COMENTARIOS

