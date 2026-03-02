SUSCRÍBETE
    Nacional

    Inauguran nuevo edificio del SML: “Viene a satisfacer las demandas continuas con respecto a la ciencia forense y a la justicia”

    Según detallaron las autoridades, el edificio aumenta en cinco veces la capacidad actual que tiene el servicio en su sede ubicada en Av. La Paz.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Foto: AtonChile.

    Las autoridades inauguraron durante la mañana de este lunes el nuevo edificio central del Servicio Médico Legal (SML), la cual reunirá las diferentes áreas del organismo en un sólo lugar.

    De acuerdo a lo que detallaron las autoridades, este nuevo edificio, ubicado en Isabel Riquelme en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, cuenta con más de 26 mil metros cuadrados y aumenta en cinco veces la capacidad actual que tiene el servicio en su sede ubicada en Av. La Paz.

    “Va a permitir tener todas las áreas y reunir todas las áreas del Servicio Médico Legal que hoy día están en distintos lugares en un solo edificio”, detalló la directora nacional del SML, Dra. Marisol Prado Villegas, añadiendo que “viene a satisfacer las demandas continuas con respecto a la ciencia forense y a la justicia”.

    Respecto a la migración de servicios, que será progresiva, la directora del SML detalló que “nosotros tenemos laboratorios altamente especializados en distintas áreas, por lo tanto el cambio del Servicio Médico Legal significa progresivamente trasladar muchos equipos que necesitan tener calificaciones”.

    Según añadió, el traslado que inició en diciembre de 2025 con el área administrativa, seguirá con el área de tanatología, para luego continuar con los laboratorios, apuntando a culminar en agosto de 2026.

    “Al mismo tiempo nosotros vamos a seguir haciendo nuestra labor en Avenida La Paz, lo que permitirá mantener el servicio y la constancia del servicio a pesar de los seis o siete meses que demorará la transferencia completa del Servicio Médico Legal”, explicó.

    Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que este edificio permitirá modernizar el trabajo que realiza el SML. “No solo es un edificio moderno que va a reunir los distintos edificios que tenía actualmente el Servicio Médico Legal dispersos en distintas partes de Santiago y con eso poder aunar todos estos servicios en un solo edificio, sino que también es un edificio que permite modernizar el trabajo del Servicio Médico Legal”, expresó.

    “Es un edificio que tiene características de infraestructura crítica porque además está construido sobre un alto estándar para resistir terremotos de una gran cantidad de grados y sobre todo entregarle a la ciudadanía que en cualquier circunstancia, en cualquier momento el Servicio Médico Legal va a estar operando”, añadió.

    Reforma a Gendarmería

    En la ocasión, el ministro de Justicia, además se refirió a la reforma a Gendarmería, señalando que “nosotros contamos con un apoyo bastante transversal” y que “esa es una reforma que nosotros esperamos salga lo más pronto posible del Congreso”.

    “Ya está en su segundo trámite, es decir, está en el Senado, en la discusión en particular en el Senado, y esperamos que se pueda transformar en ley lo más pronto posible”, mencionó.

