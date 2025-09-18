Incautan más de 300 aparatos electrónicos de contrabando con destino a Bolivia en paso Chungará

Un control aduanero en el paso fronterizo Chungará, en la Región de Arica y Tarapacá, permitió incautar una carga con cientos de aparatos electrónicos de contrabando con destino a Bolivia.

Según informó el Servicio Nacional de Aduanas en su sitio web, la carga quedó al descubierto cuando el personal fiscalizador revisó la cabina del vehículo. En los compartimientos de la cabina, estaba oculta la mercancía en unas cajas cubiertas de bolsas negras.

En total, los fiscalizadores hallaron 386 celulares, tablets y cargadores, sellados. Desde Aduanas informaron que incluso entre los aparatos electrónicos incautados había modelos de alta gama, entre ellos iPhone 13, 15 y 16. El resto de las marcas, añadieron, correspondían a Infinix, Redmi, Samsung y Tecno. Los productos estaban avaluados en 53 mil dólares, vale decir, poco más de 50 millones de pesos chilenos.

El director de la Aduana Regional de Arica, James Alarcón Contreras, destacó que “este procedimiento de fiscalización en la frontera con Bolivia muestra que el control del comercio exterior, las mercancías y los vehículos que las transportan debe ser muy riguroso para descubrir delitos como el contrabando, que perjudican el comercio lícito y la seguridad de ambos países”.