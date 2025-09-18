Cuatro detenidos tras robo con violencia en Quilicura: dos resultaron heridos durante persecución

Un hombre arrolló y secuestró a su expareja en plena calle. El agresor ya fue detenido y está en prisión preventiva. Foto referencial: Agencia Aton.

Durante la tarde de este miércoles, Carabineros logró la detención de cuatro individuos —tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad venezolana— tras un robo con violencia registrado en la intersección de avenida Las Torres con O’Higgins, en la comuna de Quilicura.

El hecho ocurrió cerca de las 19.30 horas, cuando funcionarios de la 49ª Comisaría sorprendieron a los sujetos en medio de la comisión del ilícito. Al intentar fiscalizar el vehículo en que escapaban, el conductor intentó atropellar a un carabinero, quien hizo uso de su arma de servicio en una ocasión.

Posteriormente, otro funcionario policial interceptó el automóvil, pero el conductor volvió a arremeter contra el personal, lo que motivó la realización de tres disparos adicionales. Pese a ello, los antisociales continuaron la fuga en contra del tránsito por calle Lo Marcoleta, hasta que fueron detenidos a pocos metros del lugar.

En el procedimiento, dos de los ocupantes —un hombre y una mujer— resultaron lesionados por impactos balísticos y fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen fuera de riesgo vital. Al interior del vehículo se incautaron seis teléfonos celulares sustraídos.

El capitán Ángelo Sobarzo, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, detalló que los heridos “están en cirugía en estos momentos, fuera de riesgo vital”.

En tanto, los otros detenidos se encuentran en dependencias de la 49ª Comisaría, a la espera de la audiencia, la cual tiene lugar durante esta jornada.