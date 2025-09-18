Más de 710 mil vehículos han salido de la Región Metropolitana por semana de Fiestas Patrias

Las celebraciones por Fiestas Patrias, como es habitual, motivaron numerosas salidas de conductores desde la Región Metropolitana (RM) hacia otras zonas del país.

De hecho, desde el pasado viernes 12 de septiembre, hasta las 20 horas de este miércoles, se han contabilizado 715 mil vehículos que han salido desde la RM, de acuerdo a cifras entregadas por el Ministerio de Obras Públicas.

De acuerdo a las proyecciones de la cartera, durante estas festividades, se estima que hasta 1.089.000 conductores viajen desde la capital a otras zonas del país, incluyendo hasta el domingo 21 de septiembre.

Asimismo, se señaló que a la capital han ingresado 516 mil vehículos.

Durante la mañana, la ministra del MOP, Jessica López, monitoreó la salida de vehículos por la zona norte, en el peaje Lampa en la Ruta 5 Norte, con motivo del fin de semana largo de Fiestas Patrias.

“Más de 1 millón de vehículos saldrán hasta este domingo de la capital. De ellos, desde el viernes 12 ya han salido más de 600 mil, a los que se sumarán cerca de 300 mil vehículos entre este miércoles y jueves. Para enfrentar esta masiva salida estamos aplicando en las principales rutas medidas como el ‘peaje a luca’ para vehículos livianos, restricción para camiones en el día y como incentivo, durante la noche, rebaja del 50% del peaje”, afirmó la ministra López.

Con todo, pese a la proyección, hasta las 20 horas de este miércoles, existía una diferencia de 24.852 vehículos entre la proyección y la suma real total de salidas.

Medidas en carreteras

Para este miércoles se consideraron medidas que agilizaran el tránsito en la Ruta 68, Ruta 5 Norte y Ruta 5 Sur, con peaje a mil pesos.

Con todo, para este jueves 18 se espera que se repita la medida entre las 7 y las 9 horas en la Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas), además de una rebaja en el costo para los camiones entre la medianoche y las 7 de la mañana.

Además, se restringirá el tránsito de camiones entre las 9 y las 15 horas en las rutas 68, 5 Norte y 5 Sur.

Llamados al autocuidado

Desde el gobierno comprometieron el envío de 25 millones de mensajes de texto (SMS) para prevenir las muertes asociadas a la conducción en estado de ebriedad producto de las Fiesta Patrias.

Los SMS se enviarán en tres tandas: el viernes 12, este miércoles 17 y el viernes 19, los días de mayor flujo vehicular.

La comunicación recibida señala: “Por un 18 seguro, sé responsable. Si bebes, no manejes. Si manejas, no uses tu celular”, firmado por el Gobierno de Chile y Chiletelcos.

La directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Natalia Riffo, precisó que “durante estas Fiestas Patrias vamos a tener un despliegue reforzado del Programa Tolerancia Cero, con 77 operativos de alcotest y narcotest en apoyo a la labor fiscalizadora de Carabineros”.

“Esto representa 10% más que 2023 y más de 200% en comparación a una semana habitual. El consumo de sustancias es incompatible con la conducción, por lo que nuestro llamado es claro: si vas a beber, pasa las llaves; evita que alguien que ha consumido alcohol u otras drogas se ponga al volante; y no normalices estos consumos frente a niñas, niños y adolescentes”, reforzó Riffo.