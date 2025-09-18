Renuncia seremi de Transportes de Valparaíso tras polémica por “jornada de planificación” que terminó en asado

El secretario regional ministerial (seremi) de Transportes, Benigno Retamal Rodríguez, presentó su renuncia al cargo durante este miércoles, luego de haber sido cuestionado por una “jornada de planificación” que terminó en un asado en la casa de una funcionaria de la repartición.

La información fue ratificada desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), desde donde señalaron haber aceptado la dimisión y comunicaron que en su reemplazo asumirá Susana Fuxs Gamboa, funcionaria profesional de la repartición.

La salida de Retamal se concretará durante este jueves 18.

El MTT a través de un comunicado señaló que “agradecemos la gestión realizada por Benigno Retamal Rodríguez durante el periodo que ejerció el cargo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”.

Si bien la comunicación no entregaba más detalles, Retamal estuvo en la polémica luego de que se denunciara que una “jornada de planificación”, fijada para el viernes 12 de septiembre pasado, terminó en un asado en la casa de una de las funcionarias, específicamente, de la encargada de la Unidad de Registro de Transporte Público Regional.

Uno de los puntos que llamó la atención de los denunciantes, fue que para quienes asistían a la jornada especial, podían marcar su salida desde las 11 horas, mientras que los funcionarios que se restaban debían completar su jornada laboral con normalidad.

La ahora exautoridad, defendió la actividad en conversación con Radio Bío-Bío, donde señaló que “invité a un almuerzo para tener un espacio de conversación laboral en conjunto” debido a “la importancia que tiene el fortalecimiento del trabajo en equipo”.

“No se incurrió en gasto por parte del servicio. Dicha actividad no interfirió con el normal desarrollo de las labores diarias de esta seremi, habiéndose cumplido estrictamente con el horario habitual de atención de público”, aseguró Retamal.