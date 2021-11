Incendian templo evangélico y atacan fundo de diputado Jorge Rathgeb en serie de acciones violentas en provincias bajo estado de excepción durante la madrugada

Una serie de hechos violentos tuvieron lugar durante la madrugada en las regiones de Biobío y La Araucanía.

Los hechos tienen lugar a menos de una semana de que se cumpla la prórroga de 15 días que el Presidente Sebastián Piñera dispuso para el estado de excepción de emergencia en cuatro provincias de la Macrozona Sur, que permite a las Fuerzas Armadas apoyar a las policías en tareas de seguridad. Este jueves el Ejecutivo solicitó al Congreso extender la medida.

Bajo ese contexto fue atacado en Traiguén el fundo familiar del diputado de Renovación Nacional, exgobernador de Malleco y exseremi de Agricultura de La Araucanía, Jorge Rathgeb.

De acuerdo a un comunicado emitido por el legislador, alrededor de nueve sujetos, a rostro cubierto y portando armas ingresaron al predio, ubicado en el límite de las comunas de Traiguén y Lumaco, donde incendiaron tres bodegas y maquinarias. Dos tractores y otros equipos de trabajo, trigo, avena, lupino, semillas de distintas especies, fertilizantes y un vehículo, fueron destruidos por las llamas.

“Acto seguido irrumpen en la casa habitación, iniciando fuego en el comedor y dirigiéndose a los dormitorios donde estaba el matrimonio que trabaja en el predio -ambos adultos mayores- a quienes apuntaron con armas, obligándolos a levantarse y salir de la vivienda la que ya se encontraba envuelta en llamas”, señala el comunicado del diputado.

Los sujetos antes de huir lanzaron disparos al aire y en el lugar fue encontrado un lienzo alusivo a demandas de grupos radicales con presencia en la zona.

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Angol, de la Policía de Investigaciones inició labores periciales en el lugar.

“A pesar de este hecho de carácter terrorista como he indicado y he señalado constantemente en mis intervenciones, seguiré en mi rol de parlamentario alzando la voz para que esto no se reitere”, expresó Rathgeb, añadiendo que “esto sigue demostrando que el estado de emergencia debe mantenerse y el Gobierno exigir que el trabajo investigativo pueda arrojar resultados, no solo por lo que me ha tocado vivir con mi familia, sino por todos quienes han sido víctimas de estos hecho”.

En entrevista con radio Universo el diputado relató lo acontecido. “Terminamos de votar la ley de presupuesto anoche y tomé un bus desde Valparaíso a Temuco, durante el viaje recibí un llamado de mi hijo que me dijo que había un problema en el campo. No pude comunicarme con las personas que estaban ahí, no sabíamos lo que sucedía. Carabineros acudió al lugar, habían árboles cortados en la ruta, seguramente para impedir el paso de Bomberos, y de hecho yo aún voy en viaje”, contó.

“No puedo individualizar a nadie, apareció un lienzo de la CAM pero no sé si será de ellos o no, pero quien sea, no sé qué objetivo persiguen, porque ningún país del mundo o ninguna zona avanza gracias a la violencia. Si tienen eso en la cabeza, creo que tienen serios problemas mentales o de adaptación. Es gente descerebrada. No pueden quemar alimentos, no calza en ningún cabeza normal ese tipo de actitud que le ha pasado a muchos campesinos y agricultores”, sostuvo el diputado afectado.

El hecho recordó el ataque en la propiedad del juez John Landero Salgado en el lago Lanalhue, en abril de este año, y los incendios en la propiedad de la familia de Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, en marzo de este año, y en las cabañas de los padres del extimonel de la DC y actual constituyente Fuad Chahin en Curacautín, en agosto de 2020.

Serie de hechos violentos

En Collipulli, en tanto, a una cuadra de la plaza de la ciudad, interceptaron al conductor de un camión bajo amenazas con armas de fuego y lo obligaron a bajar para luego prenderle fuego a la cabina.

Por otro lado, una bodega y vulcanización ubicada en la Ruta 5 Sur, a un costado de un hostería también fueron quemadas.

Finalmente en la zona rural de Contulmo, en la provincia de Arauco, desconocidos le prendieron fuego a un templo evangélico que resultó destruido en su totalidad.

En Lautaro, en la provincia de Cautín, en tanto, la escuela rural Santa Rosa y el jardín infantil de Junji habrían resultado destruidos tras un incendio intencional ocasionado por terceros. La información habría sido confirmada por el director del establecimiento durante esta mañana.

La serie de hechos tienen lugar tras los anuncios que han realizado organizaciones radicales como Weichan Auka Mapu y la Coordinadora Arauco Malleco de intensificar sus acciones en rechazo a la presencia militar en la zona. Todo esto, tras la muerte de un comunero y la herida a bala que mantiene a otro grave, en hechos que involucraron a efectivos de la Armada en la ruta entre Cañete y Tirúa, y que la Fiscalía del Biobío decidió investigar por separado como causa de Derechos Humanos por el fiscal Nelson Viguras, y también como un caso de violencia rural por el fiscal Juan Yáñez, respectivamente.