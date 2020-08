Sujetos armados incendian cabañas de los padres de Fuad Chahin en Curacautín

Un grupo de sujetos incendió cinco cabañas pertenecientes a los padres del presidente de la DC, Fuad Chahin, en la comuna de Curacautín, Región de La Araucanía.

Según señaló el timonel falangista a La Tercera, de acuerdo a lo que le informaron sus familiares, sujetos ingresaron con armas de grueso calibre al recinto y amedrentaron al cuidador, para luego prenderle fuego a las cabañas, a una bodega y a un quincho.

“Llegaron con armas de fuego de grueso calibre, muy organizados, que encañonaron y amenazaron al cuidador y no lo dejaron hacer nada, ni llamar por teléfono hasta quemar todo. Quemaron cinco cabañas, un quincho, un hostal, un restaurante que hay allí, la casas de mis papás, que afortunadamente no estaban, porque estaban pasando ahí todo el tiempo en la pandemia, pero como mi mamá se tuvo que venir de urgencia a Santiago para un trasplante de hígado, se vinieron los dos hace algunas semanas, afortunadamente, porque si no, los queman vivos”, expresó Chahin.

Personal de Bomberos que concurrió a prestar ayuda fue atacado con disparos ejecutados por desconocidos, lo que retardó su llegada al lugar del siniestro.

Detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones (PDI) iniciaron diligencias para precisar la dinámica de los hechos y ubicar a los responsables del ataque.