Incendio afecta a departamento en edificio de Estación Central y obliga a evacuar a residentes

Un incendio afecta a un edificio ubicado en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

De acuerdo con información entregada por Bomberos, el fuego se originó en un departamento habitacional situado en el piso 15 del inmueble , con riesgo de propagación hacia los pisos superiores.

Ante la emergencia, se procedió a la evacuación preventiva del edificio, mientras el trabajo de los equipos se concentra en contener las llamas y evitar que el incendio se extienda.

Al lugar fueron despachadas seis compañías de Bomberos, sin embargo, producto de la emergencia, se despacharon tres máquinas adicionales con apoyo de agua al lugar, dos de ellas correspondientes a Bomberos de Ñuñoa, con el fin de reforzar las labores de control y evitar la propagación del fuego a los pisos superiores del edificio.

Asimismo, la situación ha generado gran congestión vehicular en los accesos y salidas de los terminales de buses ubicados en el sector, debido al despliegue de equipos de emergencia y a las restricciones de tránsito implementadas en el área.

El fuego se habría propagado solamente hasta el piso 15 y 16 del edificio, controlándose así la propagacion hacia pisos superiores.

Información en desarollo