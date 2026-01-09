Incendio afectó a dos secretarías regionales ministeriales en Valdivia

Durante la madrugada de este viernes un incendio afectó a dos secretarías regionales ministeriales ubicadas en la comuna de Valdivia.

Según informó la Fiscalía Regional de Los Ríos el siniestro que se produjo en calles Carlos Anwandter con Pedro de Valdivia, afectó a las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Energía, la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género y la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu).

Hasta el lugar llegó personal de Bomberos, quienes trabajaron en controlar la emergencia y evitar su propagación a otros inmuebles.

La Fiscalía instruyó la concurrencia del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), con el fin de realizar las pericias necesarias para esclarecer como es que se originó el incendio.