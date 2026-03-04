SUSCRÍBETE
    Nacional

    Zona Franca de Iquique: fiscalía instruye diligencias por incendio que afectó a cinco galpones

    Desde la Zona Franca de Iquique (Zofri) emitieron un comunicado apuntando que se ha dispuesto "todo el apoyo necesario para enfrentar esta situación".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Desde la fiscalía han instruido a Carabineros para que realice una serie de diligencias con el fin de escalecer como las circunstancias en que se produjo el incendio que afectó a cinco galpones de la Zona Franca de Iquique (Zofri) y que consumió un total de cinco galpones.

    La fiscal Camila Albarracín, informó que la Sección de Investigación Policial (SIP), OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros se constituyeron en el lugar para iniciar las pericias con el fin de determinar el origen del fuego y si existe o no intervención de terceros.

    Según explicó en el lugar trabajaron 170 bomberos, quienes trabajaron con rapidez en controlar el siniestro debido a la cercanía que mantenía con dos estaciones de servicio.

    “Quiero dejar claro que se trabajó muy rápido por parte del personal, principalmente porque a 20 metros por un lado de los galpones y en el sector contrario a 40 metros se encontraban una Copec y otro centro de combustión, lo cual podría haberse convertido en realmente una tragedia incluso para el resto de la comunidad”, mencionó.

    De acuerdo a lo que añadió, “para nosotros es importante determinar las causas y posibles responsabilidades, no tan solo si es que existiera intervención de terceros, sino también lo que dice relación con responsabilidades de personas jurídicas y respecto de las medidas de seguridad en este sector, y esas son distintas líneas investigativas que se van a seguir”.

    Llamado a no acercarse

    Por su parte, desde la Zona Franca de Iquique emitieron un comunicado, apuntando que se ha dispuesto todo el apoyo necesario para enfrentar la situación, a la vez que han hecho un llamado a conductores y usuarios a que eviten el sector.

    “Hemos dispuesto todo el apoyo necesario para enfrentar esta situación, facilitando un camión aljibe, puntos de carga de agua y piscinas para abastecimiento, además de información técnica, personal en terreno, maquinaria pesada para la remoción de escombros, y apoyo logístico a los equipos de emergencia”, señalaron.

    Además, informaron que a raíz de la situación se mantienen cortes de tránsito en Mapocho, a la altura de Colón y en Av. Prat, desde Salitrera Victoria hasta Santa Rosa de Huara.

    Finalmente desde Zofri también realizaron un llamado a seguir las indicaciones de los equipos de emergencia, a la vez que recalcaron que el resto de las operaciones se encuentran funcionando con normalidad.

    Más sobre:ZofriIncendioCortes tránsitoIquique

