Zona Franca de Iquique: fiscalía instruye diligencias por incendio que afectó a cinco galpones

Desde la fiscalía han instruido a Carabineros para que realice una serie de diligencias con el fin de escalecer como las circunstancias en que se produjo el incendio que afectó a cinco galpones de la Zona Franca de Iquique (Zofri) y que consumió un total de cinco galpones.

La fiscal Camila Albarracín, informó que la Sección de Investigación Policial (SIP), OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros se constituyeron en el lugar para iniciar las pericias con el fin de determinar el origen del fuego y si existe o no intervención de terceros.

Según explicó en el lugar trabajaron 170 bomberos, quienes trabajaron con rapidez en controlar el siniestro debido a la cercanía que mantenía con dos estaciones de servicio.

“Quiero dejar claro que se trabajó muy rápido por parte del personal, principalmente porque a 20 metros por un lado de los galpones y en el sector contrario a 40 metros se encontraban una Copec y otro centro de combustión, lo cual podría haberse convertido en realmente una tragedia incluso para el resto de la comunidad”, mencionó.

De acuerdo a lo que añadió, “para nosotros es importante determinar las causas y posibles responsabilidades, no tan solo si es que existiera intervención de terceros, sino también lo que dice relación con responsabilidades de personas jurídicas y respecto de las medidas de seguridad en este sector, y esas son distintas líneas investigativas que se van a seguir”.

Llamado a no acercarse

Por su parte, desde la Zona Franca de Iquique emitieron un comunicado, apuntando que se ha dispuesto todo el apoyo necesario para enfrentar la situación, a la vez que han hecho un llamado a conductores y usuarios a que eviten el sector.

“Hemos dispuesto todo el apoyo necesario para enfrentar esta situación, facilitando un camión aljibe, puntos de carga de agua y piscinas para abastecimiento, además de información técnica, personal en terreno, maquinaria pesada para la remoción de escombros, y apoyo logístico a los equipos de emergencia”, señalaron.

Además, informaron que a raíz de la situación se mantienen cortes de tránsito en Mapocho, a la altura de Colón y en Av. Prat, desde Salitrera Victoria hasta Santa Rosa de Huara.

Finalmente desde Zofri también realizaron un llamado a seguir las indicaciones de los equipos de emergencia, a la vez que recalcaron que el resto de las operaciones se encuentran funcionando con normalidad.