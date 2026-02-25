Incendio en restaurante chino del barrio Meiggs deja al menos tres lesionados

Tres personas resultaron lesionadas por un incendio que afectó un local de comida china del barrio Meiggs, la tarde de este miércoles.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago despachó voluntarios y máquinas de nueve compañías ante el siniestro en el local comercial ubicado en calle Sazié con Bascuñán Guerrero, en la comuna de Santiago.

De acuerdo a información de Carabineros, el siniestro se originó por una explosión de gas.

Una persona resultó con el 14% de su cuerpo quemado. Está fuera de riesgo vital y debió ser atendida en la Mutual de Seguridad.

Otras dos personas, resultaron con lesiones de carácter leve.

Por disposición del Ministerio Público, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros realizarán diligencias para esclarecer las causas de lo ocurrido.

Transporte Informa, en tanto, reportó que se establecieron una serie de desvíos de tránsito en el perímetro, para facilitar la labor de los equipos de emergencia.