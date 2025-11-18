Incendio estructural en Viña del Mar deja a casi 50 mil clientes sin luz

Un incendio de grandes proporciones se registró en la comuna de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso. El hecho ocasionó la interrupción del suministro eléctrico de casi 50 mil clientes.

El siniestro afectó a instalaciones cercanas a la subestación eléctrica Marga Marga, ubicada en calle Marina con Quilpué.

La empresa de suministro eléctrico CGE, informó que por este motivo se efectuó una “desconexión forzosa de las instalaciones”.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que a las 13.00 horas, 49.248 clientes se mantenían sin suministro eléctrico.

Hasta ese lugar llegó personal de Bomberos, quienes se mantienen controlando la emergencia. Los voluntarios solicitaron a los transeúntes no acercarse al lugar del siniestro.