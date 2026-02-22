Incendio forestal afecta a la Quebrada de Macul y moviliza despliegue aéreo y terrestre en Peñalolén

Un incendio forestal se desarrolla este domingo en la Quebrada de Macul, en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, situación que activó un operativo de emergencia e implicó que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declarara alerta amarilla.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se registra en las cercanías del Centro de Eventos Botánico, en un área de vegetación que combina matorrales y sectores de difícil acceso, propios del entorno precordillerano, mientras que el fuego se proyecta hacia un área silvestre protegida y privada.

Según lo informado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio se encuentra en combate y ha afectado una superficie preliminar de ocho hectáreas, cifra que podría variar conforme avancen las labores de evaluación en terreno.

Para enfrentar la emergencia, se desplegaron voluntarios de Bomberos, junto a un técnico y cinco brigadas de Conaf, apoyados por cuatro helicópteros, un avión cisterna y dos camiones cisterna.

Senapred indicó que la situación se mantiene bajo monitoreo permanente y que, hasta ahora, no se ha informado de personas lesionadas ni de viviendas comprometidas.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar transitar por sectores cercanos al incendio, facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones del estado de la emergencia.