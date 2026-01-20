Incendios forestales elevan a 20 la cifra de fallecidos y dejan más de 31 mil hectáreas afectadas en la zona centro sur

Un nuevo balance de la emergencia por incendios forestales entregó la noche de este lunes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tras encabezar la cuarta sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

Según informó la autoridad, el número de personas fallecidas asciende a 20, de las cuales 19 corresponden a la Región del Biobío y una a Ñuble. De ese total, seis víctimas ya han sido identificadas por el Servicio Médico Legal.

A ello se suman 573 personas albergadas, 7.079 damnificados y un aumento significativo en la destrucción de infraestructura habitacional, con 536 viviendas completamente destruidas.

Fuego activo y despliegue de emergencia

El secretario de Estado detalló que 31 incendios se mantienen en combate a nivel nacional, mientras que desde el sábado 17 de enero se han registrado 142 siniestros, con más de 31 mil hectáreas devastadas por el fuego.

El mayor nivel de destrucción se concentra en la Región del Biobío, donde se superan las 20 mil hectáreas arrasadas, particularmente en los incendios Rancho Chico y Trinitarias.

Para enfrentar la emergencia, 75 aeronaves se encuentran operando en las regiones de Ñuble y Biobío, en un esfuerzo coordinado para contener el avance de las llamas.

Asimismo, informó que se mantiene alerta roja en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, dada la evolución del fuego y las condiciones climáticas adversas.

Diego Martin

Evacuaciones, servicios básicos y orden público

En el ámbito sanitario, el ministro informó que cuatro centros de salud debieron ser evacuados de forma preventiva. El Centro de Salud Ríos de Chile es el único que presenta daños estructurales, razón por la cual sus pacientes fueron derivados a otros recintos asistenciales.

La emergencia también ha impactado los servicios básicos. En la Región del Biobío se registran 1.619 clientes sin suministro de agua potable, mientras que los cortes eléctricos afectan a 1.000 clientes en Ñuble y cerca de 20.000 en Biobío.

En paralelo, enfatizó que se mantiene toque de queda en sectores de la provincia de Concepción, específicamente en la localidad de Lirquén, comuna de Penco, como medida preventiva y de resguardo.

Desde el inicio de la emergencia, se han enviado 157 mensajes SAE, de los cuales 28 fueron emitidos durante esta jornada, para reforzar las evacuaciones oportunas.

Un detenido en Penco

Elizalde confirmó además que Carabineros detuvo a una persona en Penco por presunta intención de provocar un incendio, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Al respecto, el ministro fue enfático al señalar que “estos hechos no van a quedar en la impunidad”, subrayando el compromiso del Estado en perseguir penalmente cualquier acción intencional vinculada a los siniestros.

Como parte de las medidas de apoyo a los afectados, el gobierno anunció la extensión del período de matrículas para la educación superior hasta el 6 de marzo, beneficio que aplicará exclusivamente a quienes acrediten su condición de damnificados mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

El titular de Interior reiteró que el escenario sigue siendo altamente complejo, y que el foco continúa puesto en proteger la vida de las personas, contener los incendios activos y avanzar en las investigaciones para esclarecer el origen de los siniestros que mantienen en vilo a gran parte del centro sur del país.