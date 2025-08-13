Incidentes en liceo Lastarria: Bellolio afirma que son actos coordinados y apunta a “grupos anárquicos de ultraizquierda”

“Vemos que hay grupos anárquicos de ultraizquierda que quieren destrozar la educación pública en nuestro país y nosotros no se lo vamos a permitir”, afirmó la tarde de este miércoles, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

La autoridad comunal anunció la presentación de una querella por los incidentes registrados durante la mañana en el Liceo José Victorino Lastarria.

Bellolio manifestó su rechazo a este tipo de acciones que viene también afectando a establecimientos municipales de Ñuñoa y Santiago.

Las tres comunas son encabezadas por alcaldes de Chile Vamos. Bellolio en Providencia, Mario Desbordes en Santiago y Sebastián Sichel en Ñuñoa.

Los tres alcaldes vienen insistiendo en que los responsables de los incidentes son “de extrema izquierda” y que son acciones “coordinadas”.

“Lo que hoy día vimos es que uno o dos estudiantes desde adentro, encapuchados, rompieron ventanales, rompieron un portón y luego entraron otros ocho o nueve desde afuera. Y a continuación de eso, salieron nuevamente afuera a enfrentarse con Carabineros en hechos de violencia que lamentablemente algunos quieren dejarnos acostumbrados”, relató Bellolio.

El jefe comunal pidió “al Ministerio de Educación que tome cartas en el asunto”.

“Vemos que esto es algo que está coordinado. No es casualidad que esto esté ocurriendo en algunos liceos de Santiago y que luego ocurra en algunos liceos de Providencia y que luego quieran que ocurra en algunos liceos de Ñuñoa. Y por lo mismo queremos pedirle también a la Fiscalía que tenga un fiscal de dedicación exclusiva para que no siga con la violencia", señaló el alcalde.