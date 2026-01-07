SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Indagan hallazgo de cadáver en sitio abandonado cerca del Aeropuerto de Santiago

    Fiscalía ECOH y BH de la PDI realizan las primeras diligencias para establecer la causa de muerte del sujeto, de sexo masculino.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Cristóbal Palacios
    Cadáver fue encontrado en sitio abandonado en la comuna de Pudahuel.

    Este miércoles fue encontrado un cadáver en un sitio abandonado utilizado como basural en la comuna de Pudahuel, a un costado del camino Renca–Lampa, en las cercanías del Aeropuerto de Santiago.

    Durante la mañana, una familia advirtió la presencia del cuerpo de un hombre luego de detenerse a la orilla del camino, dando aviso a Seguridad Ciudadana y a Carabineros, quienes informaron del hallazgo al Ministerio Público.

    En el lugar trabaja el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía. El persecutor de la unidad, Esteban Silva, instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI.

    El fiscal Silva precisó que “testigos civiles al parecer ingresaron al lugar, no sabemos si con la intención de ir al baño, y se encontraron efectivamente con el cuerpo y ellos avisaron”. Además, señaló que en el sitio del suceso se encontró un cargador de un arma de fuego y “una vainilla que está cerca del sitio del suceso, pero no sabemos si efectivamente tiene vinculación o no con el hallazgo del cadáver”.

    El persecutor afirmó que se estaba a la espera de la llegada de un médico forense para realizar los primeros peritajes al cuerpo, el cual no se encuentra maniatado, mantiene sus vestimentas y presenta algunas lesiones visibles, las que tras el análisis del especialista se determinará si son atribuibles a la acción de terceras personas.

    Por su parte, el comisario Luis Espinoza de la BH Metropolitana, indicó que el cuerpo hallado corresponde a un adulto de sexo masculino.

    De acuerdo con las primeras informaciones, la data de muerte del hombre “no sería reciente”.

    “En estos momentos el cuerpo se encuentra como N.N. y se van a realizar pericias con expertos huellográficos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) a fin de establecer la identidad”, relató el comisario Espinoza.

    Agregó que “nos encontramos realizando diligencias a fin de establecer si evidencia balística que se encontró en las inmediaciones del lugar tiene relación directa con el hecho”.

    En tanto, personas que pernoctan en el sitio abandonado fueron empadronadas y entrevistadas como parte de las diligencias investigativas.

    Más sobre:PolicialECOHPDIBHPudahuel

