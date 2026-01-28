Independencia impulsa campaña “100 municipios, 100 casas” en apoyo a damnificados por incendios

Ante los incendios que dejaron sin hogar a miles de familias en Ñuble y Biobío, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, presentó una cruzada solidaria bajo el lema “100 municipios, 100 casas”.

“Sabemos que los recursos municipales son limitados, pero también sabemos que cuando hay voluntad política y humana, las cosas suceden. Si 100 alcaldes nos ponemos la mano en el corazón y en el presupuesto, son 100 familias que dejarán de dormir a la intemperie. No estamos pidiendo imposibles, estamos pidiendo dignidad urgente”, enfatizó la autoridad comunal.

La iniciativa apunta a movilizar a los municipios de todo el país a entregar soluciones habitacionales rápidas a los damnificados.

Esta campaña, según destacó el jefe comunal, busca transformar la solidaridad individual en una fuerza institucional.

“Este llamado nace a partir de iniciativas solidarias conmovedoras que hemos visto estos días, como la que dio a conocer el cantante urbano Pailita y tantas otras personas anónimas. Esa energía hoy la queremos canalizar a través de la fuerza y capacidad de gestión de los municipios”, planteó.

En este sentido explicó que el municipio de Independencia se compromete a aportar con una vivienda de emergencia para la reconstrucción en una de las zonas más afectadas del sur del país.

Iglesias hizo hincapié en que “100 municipios, 100 casas” es un llamado abierto a alcaldes y alcaldesas de todo Chile, sin distinción de color político, a “unirse solidariamente y colaborar”.