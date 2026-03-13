Indultos a uniformados condenados por estallido y opción de apoyar a candidato distinto a Bachelet: las nuevas definiciones de Kast

El Presidente José Antonio Kast entregó la noche de este jueves, a un día de asumir en La Moneda, sus primeras definiciones sobre distintos temas, incluyendo la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, ajuste fiscal, indultos y migración.

En entrevistas con diversos canales de televisión, el jefe de Estado detalló los lineamientos de lo que ha denominado su “gobierno de emergencia”, tras la investidura del miércoles.

Candidatura de Bachelet en la ONU

Kast fue consultado nuevamente sobre si respaldará la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Secretaría General de la ONU.

En la antesala de asumir el mando, sostenía que al día siguiente ya tendría una postura, Al respecto, en entrevista en CNN Chile, dijo que lo que señaló fue que “lo iba a hacer después de que asumiera el mando. Por eso que me hubiera encantado poder tener una nueva conversación con ella y con el presidente Lula para entender bien cuál es su proyecto de Naciones Unidas”.

Kast reconoció el “prestigio” que Bachelet podría significar para el país, pero agregó que “hay que saber para qué”.

“La decisión está avanzada”, manifestó, sin comprometer un plazo puntual para anunciar o descartar su respaldo, y habló también sobre la posibilidad de entregar su apoyo a otro candidato: “Por qué no”, sostuvo, dando espacio a “ver quiénes más están postulando”.

Indulto a uniformados condenados del estallido

En su diálogo con Canal 13 afirmó que ya se encuentran estudiando indultos para uniformados condenados en el contexto del estallido social.

“Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber mandatado por el Estado. Claro, hay una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables”, explicó.

En este contexto, Kast reivindicó su prerrogativa exclusiva: “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

El Presidente matizó que no se tratará de una medida general, sino que se está avanzando en una revisión “caso a caso”. Según detalló, el objetivo de avanzar en esa línea es “recuperar la paz con diálogo”.

Cable submarino chino

En medio de la entrega de sus primeras definiciones, Kast abordó la polémica sobre el cable submarino de fibra óptica que buscaba conectar Concón con China, descartando avanzar por ahora y privilegiando el cable Humboldt en alianza con Google.

A Mega, señaló: “Lo que vamos a hacer es solicitar acelerar el término del cable Humboldt. Eso es lo primero”. Destacó que este proyecto también es de interés de Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay.

En T13, el jefe de Estado anunció auditorías a funcionarios que firmaron decretos luego retirados: “Tendrán que asumir su responsabilidad si están las cosas mal hechas”.

Kast expresó que espera que la decisión no afecte las relaciones comerciales entre China y Chile, y comentó que en la reunión con el ministro de Vivienda chino, Ni Hong, se planteó ampliar el comercio de cobre, salmones y madera.

También detalló que le planteó a la autoridad asiática “que nos ayude a abrir el mercado de la India”.

Ajuste fiscal

Sobre la reducción del gasto fiscal de hasta US$ 6 mil millones, Kast dijo que “estamos trabajando en eso. Ya hicimos un anuncio importante. El 3% y vamos a seguir avanzando hasta lograr una estabilidad económica”.

Respecto a la cifra, afirmó que “puede ser eso, pero si logramos revertir la baja inversión, la activación de la nación, podemos encontrarnos con sorpresas. Esperemos que sea menos o puede ser más”.

En T13, agregó: “Vamos a tener que hacer cosas impopulares, sin cortar derechos sociales” y añadió que “vamos a tener que decir las cosas por su nombre y vamos a tener que pedirle el compromiso a todos los chilenos de que hagamos las cosas bien”.

Migración y zanja fronteriza

Sobre la migración irregular, Kast sostuvo que “lo primero que queremos es que no vengan más ilegales. Y eso requiere señales. Son barreras físicas, barreras legales (...)”.

Anunció que la próxima semana comenzarán a enviar proyectos para tipificar como delito el ingreso ilegal, aclarando que su intención no es “criminalizar la migración forzada” y que se busca que haya “detención y expulsión”.

“Es lo que vimos en otros países, donde incluso se traslada a personas a centros de retención hasta que deciden irse libremente o expulsados”, recalcó.

Respecto a la zanja, descartó su construcción inmediata debido a la solicitud de informes al Ejército, quien estaría a cargo de su concreción, para evaluar su capacidad operativa.

Sala cuna universal

En la misma serie de entrevista que concedió el gobernante, también se refirió al proyecto de sala cuna universal.

Kast evitó comprometerse a la aprobación del proyecto en los primeros 90 días de su gobierno y señaló que “va a depender de cómo están nuestras finanzas públicas, porque lo que hemos recibido es muy distinto a lo que esperábamos”.

“Lo que hemos dicho es que es fundamental tener sala cuna universal. Y vamos a hacer todo lo posible para hacerlo”, agregó con CNN Chile.

A su vez, con Mega recalcó que se deben hacer los análisis financieros y resaltó que, pese a que no hay plazos definidos, la medida sí cuenta con el compromiso del Ejecutivo, dependiendo de factores como “tiempo, realidad y ajuste fiscal”.

Con todo, sostuvo que “si no tenemos los recursos ahora, tendrá que hacerse un poco más adelante. Y eso no es que vayamos a fallar, es ser realistas".

Revisión de las 40 horas

En el contexto del avance de la ley de reducción de jornada laboral, la que en abril rebajará de 44 a 42 horas semanales, Kast sostuvo que las correcciones anunciadas por el gobierno, no retrocederá en la reducción de horas.

“Nosotros hemos dicho que no vamos a afectar derechos adquiridos”, dijo a Mega, agregando que sí le parecen un “exceso” los dictámenes que ha evacuado a la Dirección del Trabajo en la materia, calificando que el organismo ha actuado como un “colegislador”.

“Hay leyes, hay reglamentos, y nosotros vamos a procurar, todo lo que sea necesario para el pleno empleo”, agregó.

En línea con lo anterior, Kast aseveró que para el pleno empleo se requiere lograr una mayor inversión, reactivar la economía y ahorrar recursos que “se malgastan”.

Al respecto, zanjó que “no vamos a pasar a llevar la ley” y se evaluará la implementación y cómo se compatibiliza con el empleo.