SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Indultos a uniformados condenados por estallido y opción de apoyar a candidato distinto a Bachelet: las nuevas definiciones de Kast

    El jefe de Estado conversó con distintos canales de TV, donde entregó algunos lineamientos a un día de asumir el cargo.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Luis Cerda
     
    Lya Rosen
    MARIO TELLEZ

    El Presidente José Antonio Kast entregó la noche de este jueves, a un día de asumir en La Moneda, sus primeras definiciones sobre distintos temas, incluyendo la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, ajuste fiscal, indultos y migración.

    En entrevistas con diversos canales de televisión, el jefe de Estado detalló los lineamientos de lo que ha denominado su “gobierno de emergencia”, tras la investidura del miércoles.

    Candidatura de Bachelet en la ONU

    Kast fue consultado nuevamente sobre si respaldará la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Secretaría General de la ONU.

    En la antesala de asumir el mando, sostenía que al día siguiente ya tendría una postura, Al respecto, en entrevista en CNN Chile, dijo que lo que señaló fue que “lo iba a hacer después de que asumiera el mando. Por eso que me hubiera encantado poder tener una nueva conversación con ella y con el presidente Lula para entender bien cuál es su proyecto de Naciones Unidas”.

    Kast reconoció el “prestigio” que Bachelet podría significar para el país, pero agregó que “hay que saber para qué”.

    “La decisión está avanzada”, manifestó, sin comprometer un plazo puntual para anunciar o descartar su respaldo, y habló también sobre la posibilidad de entregar su apoyo a otro candidato: “Por qué no”, sostuvo, dando espacio a “ver quiénes más están postulando”.

    Indulto a uniformados condenados del estallido

    En su diálogo con Canal 13 afirmó que ya se encuentran estudiando indultos para uniformados condenados en el contexto del estallido social.

    “Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber mandatado por el Estado. Claro, hay una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables”, explicó.

    En este contexto, Kast reivindicó su prerrogativa exclusiva: “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

    El Presidente matizó que no se tratará de una medida general, sino que se está avanzando en una revisión “caso a caso”. Según detalló, el objetivo de avanzar en esa línea es “recuperar la paz con diálogo”.

    Cable submarino chino

    En medio de la entrega de sus primeras definiciones, Kast abordó la polémica sobre el cable submarino de fibra óptica que buscaba conectar Concón con China, descartando avanzar por ahora y privilegiando el cable Humboldt en alianza con Google.

    A Mega, señaló: “Lo que vamos a hacer es solicitar acelerar el término del cable Humboldt. Eso es lo primero”. Destacó que este proyecto también es de interés de Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay.

    En T13, el jefe de Estado anunció auditorías a funcionarios que firmaron decretos luego retirados: “Tendrán que asumir su responsabilidad si están las cosas mal hechas”.

    Kast expresó que espera que la decisión no afecte las relaciones comerciales entre China y Chile, y comentó que en la reunión con el ministro de Vivienda chino, Ni Hong, se planteó ampliar el comercio de cobre, salmones y madera.

    También detalló que le planteó a la autoridad asiática “que nos ayude a abrir el mercado de la India”.

    Ajuste fiscal

    Sobre la reducción del gasto fiscal de hasta US$ 6 mil millones, Kast dijo que “estamos trabajando en eso. Ya hicimos un anuncio importante. El 3% y vamos a seguir avanzando hasta lograr una estabilidad económica”.

    Respecto a la cifra, afirmó que “puede ser eso, pero si logramos revertir la baja inversión, la activación de la nación, podemos encontrarnos con sorpresas. Esperemos que sea menos o puede ser más”.

    En T13, agregó: “Vamos a tener que hacer cosas impopulares, sin cortar derechos sociales” y añadió que “vamos a tener que decir las cosas por su nombre y vamos a tener que pedirle el compromiso a todos los chilenos de que hagamos las cosas bien”.

    Migración y zanja fronteriza

    Sobre la migración irregular, Kast sostuvo que “lo primero que queremos es que no vengan más ilegales. Y eso requiere señales. Son barreras físicas, barreras legales (...)”.

    Anunció que la próxima semana comenzarán a enviar proyectos para tipificar como delito el ingreso ilegal, aclarando que su intención no es “criminalizar la migración forzada” y que se busca que haya “detención y expulsión”.

    “Es lo que vimos en otros países, donde incluso se traslada a personas a centros de retención hasta que deciden irse libremente o expulsados”, recalcó.

    Respecto a la zanja, descartó su construcción inmediata debido a la solicitud de informes al Ejército, quien estaría a cargo de su concreción, para evaluar su capacidad operativa.

    Sala cuna universal

    En la misma serie de entrevista que concedió el gobernante, también se refirió al proyecto de sala cuna universal.

    Kast evitó comprometerse a la aprobación del proyecto en los primeros 90 días de su gobierno y señaló que “va a depender de cómo están nuestras finanzas públicas, porque lo que hemos recibido es muy distinto a lo que esperábamos”.

    “Lo que hemos dicho es que es fundamental tener sala cuna universal. Y vamos a hacer todo lo posible para hacerlo”, agregó con CNN Chile.

    A su vez, con Mega recalcó que se deben hacer los análisis financieros y resaltó que, pese a que no hay plazos definidos, la medida sí cuenta con el compromiso del Ejecutivo, dependiendo de factores como “tiempo, realidad y ajuste fiscal”.

    Con todo, sostuvo que “si no tenemos los recursos ahora, tendrá que hacerse un poco más adelante. Y eso no es que vayamos a fallar, es ser realistas".

    Revisión de las 40 horas

    En el contexto del avance de la ley de reducción de jornada laboral, la que en abril rebajará de 44 a 42 horas semanales, Kast sostuvo que las correcciones anunciadas por el gobierno, no retrocederá en la reducción de horas.

    “Nosotros hemos dicho que no vamos a afectar derechos adquiridos”, dijo a Mega, agregando que sí le parecen un “exceso” los dictámenes que ha evacuado a la Dirección del Trabajo en la materia, calificando que el organismo ha actuado como un “colegislador”.

    “Hay leyes, hay reglamentos, y nosotros vamos a procurar, todo lo que sea necesario para el pleno empleo”, agregó.

    En línea con lo anterior, Kast aseveró que para el pleno empleo se requiere lograr una mayor inversión, reactivar la economía y ahorrar recursos que “se malgastan”.

    Al respecto, zanjó que “no vamos a pasar a llevar la ley” y se evaluará la implementación y cómo se compatibiliza con el empleo.

    Más sobre:José Antonio KastEntrevistasCable chinoMichelle BacheletONUPresidenteIndultosAjuste fiscalzanja40 horas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Automóvil fiscal de ministra Judith Marín sufre falla de frenos: instruyen sumario para investigar el incidente

    La apuesta del FA por defender el legado de Boric en cita con exministros

    El segundo día de Kast en La Moneda: reunión con EE.UU. y foto con su gabinete

    El Ejército de EE.UU. afirma haber perdido un avión cisterna en Irak en el marco de la guerra contra Irán

    “Es un contenido profundo”: Kast habla sobre el papel que le entregó Boric en cambio de mando

    Presidente Kast califica de “inaceptable” agresión contra Rojas Vade

    Lo más leído

    1.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    2.
    Arzola protagoniza primer desencuentro con Cataldo por subvenciones escolares

    Arzola protagoniza primer desencuentro con Cataldo por subvenciones escolares

    3.
    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    4.
    Kast elige al vicealmirante (r) Ronald Mc Intyre como el nuevo director de la ANI

    Kast elige al vicealmirante (r) Ronald Mc Intyre como el nuevo director de la ANI

    5.
    Ministra Arzola: “La realidad es que el presupuesto de educación ya se recortó”

    Ministra Arzola: “La realidad es que el presupuesto de educación ya se recortó”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Automóvil fiscal de ministra Judith Marín sufre falla de frenos: instruyen sumario para investigar el incidente
    Chile

    Automóvil fiscal de ministra Judith Marín sufre falla de frenos: instruyen sumario para investigar el incidente

    La apuesta del FA por defender el legado de Boric en cita con exministros

    El segundo día de Kast en La Moneda: reunión con EE.UU. y foto con su gabinete

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales
    Negocios

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026
    Tendencias

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    La era del Chacho Coudet en River Plate arranca con un triunfo y pocos minutos para Paulo Díaz
    El Deportivo

    La era del Chacho Coudet en River Plate arranca con un triunfo y pocos minutos para Paulo Díaz

    La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera

    Jorge Fossati entra en carrera: la U inicia el casting para encontrar al sucesor de Paqui Meneghini con varios ilustres

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    El Ejército de EE.UU. afirma haber perdido un avión cisterna en Irak en el marco de la guerra contra Irán
    Mundo

    El Ejército de EE.UU. afirma haber perdido un avión cisterna en Irak en el marco de la guerra contra Irán

    Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia: “La seguridad de Europa no puede considerarse sin una fuerte presencia de EE.UU.”

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta