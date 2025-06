Informe de Contraloría detalla serie de irregularidades fiscales en el Estado que involucran un monto total superior a $1,5 billones

Este viernes se dio a conocer un extenso informe por parte de la Contraloría General de la República que detalla una serie de irregularidades al interior de diversos organismos públicos en el período entre abril de 2024 y marzo de 2025 , las que en total involucrarían un monto total de 1,5 billones de pesos.

El texto de 200 páginas de extensión entregado el pasado 19 de junio a la Cámara de Diputadas y Diputados está basado en un total de 792 acciones de fiscalización, entre las que se cuentan auditorías, investigaciones, inspecciones de obras públicas, exámenes de cuenta y consolidados de información circularizada.

El registro por parte de Contraloría resulta “una manifestación formal de una situación en la que se ha detectado un incumplimiento de la leyes, reglamentaciones, normas o manuales, o de las recomendaciones formuladas en informes, oficios o pronunciamientos, en los que se podrá configurar una infracción, irregularidad o deficiencia”.

En ese sentido, el informe considera solamente aquellas acciones que puedan ser consideradas como “altamente complejas” o “complejas”. Esto último referido a aquellas consideradas por el ente fiscalizador como “de especial relevancia para este organismo de control, de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, gravedad de las debilidades de control, eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas, entre otros criterios”.

Así las cosas, el monto involucrado entre las operaciones sería de 1.505.707.732.640 pesos , el que estaría dividido de la siguiente forma:

Incumplimiento a normas contables o presupuestarias: $ 359.137.777.166

Falencias asociadas al cumplimiento de contratos: $ 328.523.655.718

Deficiencias en el proceso de rendición de cuentas: $ 316.575.708.206

Deficiencias asociadas al manejo de fondos: $ 252.291.010.206

Incumplimientos asociados a ingresos: $ 81.539.789.026

Deficiencias en el proceso de adquisiciones: $ 80.576.101.163

Gastos improcedentes o sin respaldo: $ 57.023.035.310

Otros resultados transversales: $ 30.040.655.845

Detalles de temáticas tratadas por cada item

Sobre el “incumplimiento de normas contables o presupuestarias”, se detalla que las observaciones cuentan situaciones como la “sobreestimación o subestimación en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos”; “incumplimientos al principio contable del devengado”; “falta de elaboración de análisis de cuentas contables”; “error u omisión de registros contables”; y “partidas contables de antigua data sin regularizar”.

Respecto a las “falencias asociadas al cumplimiento de contratos”, se detallen modificaciones sin fundamento o no autorizadas, incumplimiento de proveedores, falta de control, entre otras.

Las “deficiencias en el proceso de rendición de cuentas” detallan situaciones como ausencia de antecedentes, diferencias de información de las transferencias o recursos pendientes de rendición o sin reintegrar.

Sobre las “deficiencias respecto al manejo de fondos”, se detallan situaciones en que hubieron saldos que no se acreditaron a las cuentas corrientes respectivas, partidas conciliatorias sin respaldo o falta de pago de deudas vencidas.

También el informe incluye “incumplimiento asociados a ingresos”, referidos a situaciones en que ingresos no se recibieron, no se cursaron multas o no se hicieron gestiones de cobranzas a deudores morosos.

En las “deficiencias en el proceso de adquisiciones” se incluyen casos en que no se logra atribuir la causa para justificar trato directo, compras tramitadas sin aprobación del concejo municipal, irregularidades en el proceso de oferta o fragmentación de las compras.

Para los “gastos improcedentes o sin respaldo” se incluyeron gastos excesivos por los servicios prestados, desembolsos duplicados, gastos en bienes y servicios sin debido respaldo y gastos para beneficiarios que no cumplen con los requisitos.

Finalmente, el item de “otros resultados transversales” se enfoca principalmente en la entrega de beneficios irregulares, asignaciones directas sin fundamentación, fragmentación de iniciativas en varios convenios y faltantes de inventario.

Reacciones en el mundo político

Al revelarse la información, desde el mundo político poco a poco comenzaron a registrarse reacciones. Uno de los primeros en salir al paso de los detalles fue el abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), el diputado Johannes Kaiser, quien a través de X señaló que “hay plata y mucha, pero se pierde o se la roban en los laberintos del Estado”.

Más tarde, Evelyn Matthei, abanderada presidencial de Chile Vamos, también reaccionó a través de redes sociales. “Contraloría detectó desorden fiscal por $1,5 billones: pagos indebidos, contratos truchos y fondos sin control. El problema en Chile no es la falta de recursos, es la mala gestión”, indicó, al mismo tiempo que utilizó un hashtag con el lema “la plata está pero no te llega”.

El diputado Frank Sauerbaum (RN), integrante de las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara Baja, acusó que “esto solo demuestra la mala administración de los recursos del Estado y lo que nosotros hemos venido sosteniendo hace mucho tiempo, de que hay una carga tributaria que pagan los chilenos, hoy día absolutamente despilfarrada y mal administrada por el Estado, y que producen estancamiento económico, pobreza, cesantía, falta de inversión”.

“Hay que hacer un cambio estructural en la administración del Estado, disminuyendo la cantidad de trabajadores, haciéndolo mucho más eficiente, aumentando la tecnología, y haciendo que los recursos realmente se administren adecuadamente, con fiscalización también que sea adecuada, y con las sanciones debidas a quienes hagan mal uso de los recursos públicos”, sumó.

En tanto, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) destacó que “la contralora (Dorothy Pérez) podría en un año ordenar el país y no necesitaría impuestos para hacerlo. Gracias por hacer el trabajo y llamar al orden”.