Tras críticas a Tohá: presidente del Partido Radical emplaza al PC a “ponerse a la altura de un debate presidencial”

En medio de los cruces entre la precandidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), y el Partido Comunista, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos salió en defensa de la abanderada.

La exministra sinceró el miércoles en una entrevista concedida a Mega que no es partidaria de que el PC gobierne el país. Las declaraciones de la abanderada desataron críticas en el Partido Comunista e incluso molestia en el Partido Socialista, uno de las colectividades que respalda su candidatura junto al PR, el PL y el PPD, en momentos en que su contendora comunista, Jeannette Jara la aventaja en las encuestas.

Las candidatas Jeannette Jara (PC) y Carolina Tohá (PPD).

En medio de esa tensión, Tohá negó las acusaciones y declaró hoy: “No acepto que se me ponga el título de anticomunista. He trabajado toda mi vida con el Partido Comunista, lo he defendido una y otra vez cuando recibe ataques arteros (...) Pero cuando uno tiene diferencias con el Partido Comunista no es porque sea anticomunista, es porque tiene derecho a tener una opinión diferente".

Un tono similar adoptó luego el timonel radical. “Si debatir con el PC o sus ideas te hace anticomunista, es imposible construir mayorías”, afirmó.

16/06/2025 - LEONARDO CUBILLOS - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Junto con ello, Cubillos aseveró que “el PC no puede esconderse en la victimización como siempre lo ha hecho, tratando de imponer sus ideas o propuestas que son malas y eso es lo que hemos transparentado. Tenemos coincidencias, pero también importantes diferencias y en esta elección lo que ha señalado Tohá es justamente debatir y desnudar las inconsistencias del programa de la candidata Jara”.

“En seguridad y economía por ejemplo, solo se hacen declaraciones y promesas vacías. Lo anterior no es ser anticomunista, sino que con las ideas planteadas por el PC consideramos que no son suficientes para que sean gobierno, y esto es sin entrar a analizar el apoyo del PC a Cuba y Venezuela”, criticó.

En esa línea, el líder de los radicales defendió que “la historia de vida de Tohá demuestra que no es anticomunista y llamo al PC, como partido aliado que somos, a ponernos a la altura de un debate presidencial”.