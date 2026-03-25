Inician primeras pruebas técnicas de cabinas en Teleférico Bicentenario: tienen un 75% de avance

En el marco de la construcción del proyecto concesionado Teleférico Bicentenario, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, supervisó las primeras pruebas técnicas de recorrido de las cabinas de pasajeros del nuevo sistema de transporte que conectará en tan solo 13 minutos Providencia y Huechuraba.

Según indicaron las autoridades, el primer teleférico de transporte público del país tiene a la fecha un 75% de avance y deberá entrar en operaciones en el año 2027. Las estaciones finales serán Tobalaba, en Providencia, y Ciudad Empresarial, en Huechuraba.

Actualmente, se están desarrollando pruebas técnicas mediante el traslado de una cabina de pasajeros a lo largo de la línea, en el empalme con las torres y las estaciones de pasajeros que son: San Carlos, Parque Metropolitano y Santa Clara.

También, ya se han realizado recorridos para asegurar un tránsito expedito de la cabina, como parte de un proceso riguroso orientado a garantizar un funcionamiento seguro y eficiente de todo el sistema.

“Estamos contentos de ver este tipo de proyectos innovadores que dan soluciones efectivas a temas de transporte de la ciudad, que ocupan tecnología, que incorporan el mecanismo de colaboración público-privada y que además aportan a la economía y el empleo”, informó el ministro Martín Arrau, luego de supervisar las primeras pruebas del sistema por cable en el sector del Parque Metropolitano.

El secretario de Estado explicó que “desde el punto de vista constructivo esta es una obra que va bien en tiempo y en forma, y esperamos que esté prontamente en servicio, con el desafío que tenemos por delante de incorporarlo rápidamente para que esté integrado al sistema de transportes”, agregó el ministro Arrau.

Las cabinas, fabricadas en Suiza a cargo de la empresa Doppelmayr, serán en total 121 y cada una contará con una capacidad máxima para 10 pasajeros , permitiendo transportar a 3.000 pasajeros por hora en cada sentido, es decir, un total de 6.000 pasajeros por hora.

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de 19 torres y tres estaciones. De esta forma, se estima que la iniciativa mejorará la conectividad, el tránsito vehicular y peatonal.

Con una inversión de 80 millones de dólares y bajo el modelo de concesiones, el Teleférico Bicentenario se consolida como la primera iniciativa de transporte urbano por cable en Chile, promoviendo una movilidad más limpia y eficiente.

Durante su visita inspectiva, el ministro Arrau estuvo acompañado por los alcaldes de Providencia, Jaime Bellolio; de Las Condes, Catalina San Martín; de Huechuraba, Max Luksic, además de la directora (s) de Parquemet, Paula García.

Fue el jefe comunal de Providencia quien señaló que “hoy día la tarifa solamente del teleférico es de 970 pesos. Nos interesa que esté integrada al metro y al bus. La comuna de Providencia es una que recibe 2 millones de personas al día, que cruzan por nuestra comuna. Y, entre otras cosas, están buscando estudios, salud, trabajo. Van por las más diversas razones. Por lo tanto, tener un transporte público fortalecido es fundamental”.