SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Inician primeras pruebas técnicas de cabinas en Teleférico Bicentenario: tienen un 75% de avance

    Las cabinas serán en total 121 y cada una contará con una capacidad máxima para 10 pasajeros, permitiendo transportar un total de 6.000 pasajeros por hora.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    En el marco de la construcción del proyecto concesionado Teleférico Bicentenario, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, supervisó las primeras pruebas técnicas de recorrido de las cabinas de pasajeros del nuevo sistema de transporte que conectará en tan solo 13 minutos Providencia y Huechuraba.

    Según indicaron las autoridades, el primer teleférico de transporte público del país tiene a la fecha un 75% de avance y deberá entrar en operaciones en el año 2027. Las estaciones finales serán Tobalaba, en Providencia, y Ciudad Empresarial, en Huechuraba.

    Actualmente, se están desarrollando pruebas técnicas mediante el traslado de una cabina de pasajeros a lo largo de la línea, en el empalme con las torres y las estaciones de pasajeros que son: San Carlos, Parque Metropolitano y Santa Clara.

    También, ya se han realizado recorridos para asegurar un tránsito expedito de la cabina, como parte de un proceso riguroso orientado a garantizar un funcionamiento seguro y eficiente de todo el sistema.

    Estamos contentos de ver este tipo de proyectos innovadores que dan soluciones efectivas a temas de transporte de la ciudad, que ocupan tecnología, que incorporan el mecanismo de colaboración público-privada y que además aportan a la economía y el empleo”, informó el ministro Martín Arrau, luego de supervisar las primeras pruebas del sistema por cable en el sector del Parque Metropolitano.

    El secretario de Estado explicó que “desde el punto de vista constructivo esta es una obra que va bien en tiempo y en forma, y esperamos que esté prontamente en servicio, con el desafío que tenemos por delante de incorporarlo rápidamente para que esté integrado al sistema de transportes”, agregó el ministro Arrau.

    Las cabinas, fabricadas en Suiza a cargo de la empresa Doppelmayr, serán en total 121 y cada una contará con una capacidad máxima para 10 pasajeros, permitiendo transportar a 3.000 pasajeros por hora en cada sentido, es decir, un total de 6.000 pasajeros por hora.

    Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de 19 torres y tres estaciones. De esta forma, se estima que la iniciativa mejorará la conectividad, el tránsito vehicular y peatonal.

    Con una inversión de 80 millones de dólares y bajo el modelo de concesiones, el Teleférico Bicentenario se consolida como la primera iniciativa de transporte urbano por cable en Chile, promoviendo una movilidad más limpia y eficiente.

    Durante su visita inspectiva, el ministro Arrau estuvo acompañado por los alcaldes de Providencia, Jaime Bellolio; de Las Condes, Catalina San Martín; de Huechuraba, Max Luksic, además de la directora (s) de Parquemet, Paula García.

    Fue el jefe comunal de Providencia quien señaló que “hoy día la tarifa solamente del teleférico es de 970 pesos. Nos interesa que esté integrada al metro y al bus. La comuna de Providencia es una que recibe 2 millones de personas al día, que cruzan por nuestra comuna. Y, entre otras cosas, están buscando estudios, salud, trabajo. Van por las más diversas razones. Por lo tanto, tener un transporte público fortalecido es fundamental”.

    Más sobre:TeleféricoProvidenciaHuechurabaLas CondesMOP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Joven terminó muerta por discusión vial: Brigada de Homicidios PDI busca a sujeto que atacó a conductora en Valparaíso

    El despliegue de Álvaro García con el PPD y otros exministros de Boric por medidas de mitigación de Kast

    Proyecto de combustibles: Votos DC y PPD salvaron al gobierno de revés legislativo tras jugada del dúo Brito-Manouchehri

    De Javier Macaya a los hermanos Barchiesi: la “pipa de la paz” de Iván Poduje para allanar su arribo al Congreso

    El dilema de Cerna: blindar a Steinert o detallar la petición de remoción de la prefecta (r) Peña que hizo la ministra

    ¿Meloni pierde la estabilidad de su gobierno?: Primer ministra italiana corta cabezas tras derrota de su reforma judicial

    Lo más leído

    1.
    Protesta de estudiantes secundarios interrumpe servicio en estación Los Leones de la Línea 1 del Metro

    Protesta de estudiantes secundarios interrumpe servicio en estación Los Leones de la Línea 1 del Metro

    2.
    Arzola debuta como ministra en el Congreso y refuerza revisión al calendario de los SLEP y cambios al SAE

    Arzola debuta como ministra en el Congreso y refuerza revisión al calendario de los SLEP y cambios al SAE

    3.
    Corte Suprema rechaza demanda por despido injustificado contra trabajador que viajó al extranjero con licencia médica

    Corte Suprema rechaza demanda por despido injustificado contra trabajador que viajó al extranjero con licencia médica

    4.
    Gobierno propone reducción de $ 72 mil millones en seguridad y parlamentarios oficialistas acusan “falta de consecuencia”

    Gobierno propone reducción de $ 72 mil millones en seguridad y parlamentarios oficialistas acusan “falta de consecuencia”

    5.
    De Javier Macaya a los hermanos Barchiesi: la “pipa de la paz” de Iván Poduje para allanar su arribo al Congreso

    De Javier Macaya a los hermanos Barchiesi: la “pipa de la paz” de Iván Poduje para allanar su arribo al Congreso

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Quedan pocos días para la nueva edición del Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Quedan pocos días para la nueva edición del Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Estas son las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este miércoles: revisa los sectores y horarios

    Estas son las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este miércoles: revisa los sectores y horarios

    Dónde ver el especial de Hannah Montana por el 20° Aniversario de la serie

    Dónde ver el especial de Hannah Montana por el 20° Aniversario de la serie

    Joven terminó muerta por discusión vial: Brigada de Homicidios PDI busca a sujeto que atacó a conductora en Valparaíso
    Chile

    Joven terminó muerta por discusión vial: Brigada de Homicidios PDI busca a sujeto que atacó a conductora en Valparaíso

    El despliegue de Álvaro García con el PPD y otros exministros de Boric por medidas de mitigación de Kast

    Proyecto de combustibles: Votos DC y PPD salvaron al gobierno de revés legislativo tras jugada del dúo Brito-Manouchehri

    El cortoplacismo y la educación
    Negocios

    El cortoplacismo y la educación

    “Muchas gracias por todo”: la sentida despedida de la presidenta global de Santander, Ana Botín, al chileno Claudio Melandri

    Gobierno publica decreto que neutraliza esta semana el Mepco y empuja el precio de los combustibles a alzas históricas

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo
    Tendencias

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge
    El Deportivo

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge

    La reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas es ley: Cámara aprueba ampliamente los cambios en histórica votación

    Chileno campeón sudamericano en karting prepara su debut en la Fórmula 4 CEZ

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google
    Tecnología

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Nintendo reduce en más de un 30% la producción de la Switch 2

    Por qué la disputa judicial por la herencia de Michael Jackson sacude el debut de la esperada película sobre su vida
    Cultura y entretención

    Por qué la disputa judicial por la herencia de Michael Jackson sacude el debut de la esperada película sobre su vida

    Cancelan show de Andrea Bocelli en el Estadio Nacional

    Anuncian nueva película de El Señor de los Anillos: será una secuela escrita por Stephen Colbert

    ¿Meloni pierde la estabilidad de su gobierno?: Primer ministra italiana corta cabezas tras derrota de su reforma judicial
    Mundo

    ¿Meloni pierde la estabilidad de su gobierno?: Primer ministra italiana corta cabezas tras derrota de su reforma judicial

    “Es ideal para dirigirla”: Las razones de Sheinbaum para mantener apoyo a Bachelet para la ONU

    Pakistán afirma que Irán recibió una propuesta de alto el fuego de 15 puntos de la administración Trump

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme