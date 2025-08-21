SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Metro normaliza su servicio tras suspensión en cuatro estaciones de Línea 1

En total cuatro estaciones se encuentran cerradas.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
Grandes aglomeraciones en estación Tobalaba tras falla que mantiene con servicio parcial a la Línea 1 del Metro.

Metro de Santiago informó que toda la red se encuentra disponible, luego que el servicio debiera ser suspendido en cuatro estaciones de Línea 1.

Desde las redes sociales del tren subterráneo señalaron que el motivo de la medida se debía a la presencia de una “persona en la vía”.

En concreto, precisaron que el servicio estaba disponible por tramos, desde San Pablo a Baquedano, y Tobalaba a Los Dominicos.

Más tarde, detallaron que las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones no estaban disponibles.

Más sobre:MetroEstaciones cerradas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Arauco logra mayor financiamiento de su historia para proyecto Sucuriú en Brasil

Corte confirma sobreseimiento de Cristián Campos y establece que “no es posible determinar la culpabilidad en el ilícito”

Ignacia Fernández retorna al Ministerio de Agricultura, esta vez como jefa de la cartera

Otro ministro de Hacienda que no completa su periodo: de Eduardo Aninat a Mario Marcel

Senado por incidentes en Argentina: “Hacemos un llamado también a la policía argentina a revisar sus protocolos de acción”

Exministro Valenzuela se refiere a su salida del gabinete y se despide con agradecimiento a Boric

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

5.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Corte confirma sobreseimiento de Cristián Campos y establece que “no es posible determinar la culpabilidad en el ilícito”
Chile

Corte confirma sobreseimiento de Cristián Campos y establece que “no es posible determinar la culpabilidad en el ilícito”

Senado por incidentes en Argentina: “Hacemos un llamado también a la policía argentina a revisar sus protocolos de acción”

Exministro Valenzuela se refiere a su salida del gabinete y se despide con agradecimiento a Boric

Arauco logra mayor financiamiento de su historia para proyecto Sucuriú en Brasil
Negocios

Arauco logra mayor financiamiento de su historia para proyecto Sucuriú en Brasil

Ignacia Fernández retorna al Ministerio de Agricultura, esta vez como jefa de la cartera

Otro ministro de Hacienda que no completa su periodo: de Eduardo Aninat a Mario Marcel

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Marcelo Díaz le pone suspenso al duelo con Everton: “Ni siquiera pensamos en lo que viene el fin de semana”
El Deportivo

Marcelo Díaz le pone suspenso al duelo con Everton: “Ni siquiera pensamos en lo que viene el fin de semana”

La UC decide jugar sin público visitante en el debut del Claro Arena ante Unión Española

Independiente llega a la sede de Conmebol en Paraguay tras noche de violencia ante la U: “Tenemos derecho a los puntos”

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Sondeo global muestra que para el 57% de los chilenos la desigualdad es uno de los problemas más importantes
Mundo

Sondeo global muestra que para el 57% de los chilenos la desigualdad es uno de los problemas más importantes

Ahmad Alzoubi: “Existe un creciente descontento en la opinión pública israelí con Netanyahu, ya que ahora se le considera parte del problema”

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos