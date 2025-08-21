Metro normaliza su servicio tras suspensión en cuatro estaciones de Línea 1

Grandes aglomeraciones en estación Tobalaba tras falla que mantiene con servicio parcial a la Línea 1 del Metro.

Metro de Santiago informó que toda la red se encuentra disponible, luego que el servicio debiera ser suspendido en cuatro estaciones de Línea 1.

Desde las redes sociales del tren subterráneo señalaron que el motivo de la medida se debía a la presencia de una “persona en la vía”.

En concreto, precisaron que el servicio estaba disponible por tramos, desde San Pablo a Baquedano, y Tobalaba a Los Dominicos.

Más tarde, detallaron que las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones no estaban disponibles.