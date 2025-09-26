Investigan estafa piramidal en Magallanes: habrían al menos 12 personas afectadas

Una investigación por una estafa piramidal está llevando a cabo la Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica Chilena. Según se ha dado a conocer, serían al menos 12 las personas afectadas en la región.

A raíz de la investigación es que la Unidad de Crimen Organizado y Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, han llevado a cabo una serie de diligencias e incautaciones con el fin de identificar a los responsables de la organización criminal.

De acuerdo a lo que detalló la fiscal Johanna Irribarra “se ha logrado determinar que hay distintas víctimas a lo largo del país, en una región de Magallanes al menos tenemos hasta ahora identificada 11 o 12 víctimas”.

Según agregó, “dentro de las diligencias que hemos desarrollado se ha realizado una entrada y registro de distintos domicilios con el objeto de poder recabar distinta información y antecedentes que nos sirvan después para poder imputar este delito a distintas personas que son las que han estado cometiendo este delito a lo largo de todo el país”.