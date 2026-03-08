SUSCRÍBETE
    Nacional

    Investigan hallazgo de cadáver con impacto de bala en Alerce: víctima se encontraba en un vehículo con el motor encendido

    El caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios local y equipos del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt.

    En el sector rural de Colonia, en la ciudad satélite de Alerce, Puerto Montt, fue encontrado la mañana de este domingo el cadáver de una persona adulta con heridas de arma de fuego.

    “En el lugar, el cual es un sector rural, se encontró al interior de un vehículo el cadáver de un hombre, N.N., que presenta lesiones por la acción de un arma de fuego. A la hora, personas se encuentra realizando diversas diligencias tendientes a poder determinar la dinámica de los hechos”, detalló del caso el subprefecto Carlos Correa, jefe de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt.

    Al lugar llegó inicialmente Carabineros de la 6° Comisaría de Alerce tras un llamado al 133, según el reporte de medios locales. El vehículo en que se encontraba la víctima era un modelo Mazda y se encontraba con el motor encendido a la llegada de las unidades policiales.

    Tras las instrucciones del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la PDI, que desplegó a la Brigada de Homicidios local y equipos del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt.

