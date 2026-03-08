Joven de 21 años muere tras ataque con arma blanca en cerro Rodelillo

Diligencias de la Brigada de Homicidios PDI en el Rodalillo, Región de Valparaíso.

Durante la madrugada de este domingo se registró el homicidio con un arma cortante que, según las primeras diligencias, fue ejecutado en una plaza al costado del Cesfam del Cerro Rodelillo, Región de Valparaíso.

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) y funcionarios del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) se desplazaron hasta el pasaje Wynn para iniciar la investigación del fallecimiento de un joven chileno de 21 años, quien no registraba antecedentes penales.

Tras el hallazgo del cuerpo los equipos realizaron el examen médico para determinar la magnitud del ataque. Según las primeras pericias, la víctima presentaba lesiones provocadas por un tercero.

Por ello, se activó de inmediato el levantamiento de evidencia biológica y el análisis de cámaras de seguridad del sector.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, prefecto Rodrigo Gallardo, informó que tras la investigación sobre las lesiones provocadas determinaron que “su causa de muerte estaría en correspondencia con un traumatismo torácico-abdominal por arma cortante”.

Respecto a los responsables del ataque, el jefe policial confirmó que ya existe una persona en custodio "existe un detenido en flagrancia, el cual se está investigando su participación en estos momentos para ser presentado en el Tribunal de Garantía".