Investigan hallazgo de cadáver en la ruta 78, camino a Talagante
En el caso está trabajando la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana y Fiscalía ECOH.
La tarde de este sábado quedó al descubierto el hallazgo de un cuerpo al borde del camino en la ruta 78, en la comuna de Talagante, Región Metropolitana.
El hallazgo habría sido en el kilómetro 41,5 de la autopista Del Sol.
Al lugar se dirige por parte del Ministerio Público el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para encabezar las diligencias.
Además, también va camino al lugar del hecho la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI).
NOTICIA EN DESARROLLO...
