Investigan muerte de detenido por violación de morada mientras constataba lesiones en hospital de Lanco

La Fiscalía de Los Ríos está indagando la muerte de un hombre detenido por un delito de violación de morada mientras constataba lesiones en el Hospital Familiar y Comunitario de Lanco.

La Unidad de Flagrancia ordenó la concurrencia del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para efectuar pericias especializadas y la autopsia en el Servicio Médico Legal conforme al Protocolo de Minnesota.

El protocolo es una guía de Naciones Unidas que se aplica para investigar muertes potencialmente ilícitas y que exige estándares rigurosos de análisis forense, especialmente, ante sospecha de participación estatal.

El fallecido, un hombre de 37 años, fue reducido por personal policial cuando transitaba por la vía pública desnudo, con cortes en el cuerpo y comportamiento agresivo, luego de haber roto con un ladrillo los ventanales de una vivienda de Lanco.

El sujeto fue trasladado al centro asistencial, al que ingresó en estado de agitación y posteriormente sufrió un colapso, falleciendo a las 21.41 horas de este domingo 7 de diciembre.

El fiscal de turno dispuso resguardar el sitio del suceso, realizar diligencias periciales y recabar declaraciones.